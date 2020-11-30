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Kocaelispor 3 - 0 Kahramanmaraşspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Kocaelispor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kocaelispor 3 - 0 Kahramanmaraşspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Kocaelispor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Kocaelispor ve Kahramanmaraşspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  12. hafta maçında Kocaelispor sahasında Kahramanmaraşspor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kocaelispor - Kahramanmaraşspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kocaelispor - Kahramanmaraşspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı - Kocaeli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ayberk Demirbaş(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Tolga Özcan(2. Yardımcı Hakem), Önder Turgay Demirdak(dördüncü Hakem)

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
23. Doğukan Kaya, 3. Erdinç Karakaş, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 80. İrfan Başaran, 88. Ramazan Çevik

Yedekler
7. Hakan Demirci, 12. Berat Kartal, 21. Yiğit Canguru, 30. Eren Türkkal

Teknik Sorumlu
Erhan Altın

Goller
Batuhan Er,65.dk (f), Benhur Keser,69.dk (f), Hakan Demirci,90+4.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart İrfan Başaran 54.dk, Sarı Kart Gökhan Meral 86.dk, Sarı Kart Yiğitali Bayrak 36.dk, Sarı Kart Benhur Keser 69.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Meral 86.dk, Yiğitali Bayrak 90+4.dk, Semih Karadeniz 90+4.dk, Ramazan Çevik 90+4.dk

Oyuna Girenler
Hakan Demirci 86.dk, Berat Kartal 90+4.dk, Yiğit Canguru 90+4.dk, Eren Türkkal 90+4.dk

KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 24. Kadir Kaan Özdemir, 6. Osman Bodur, 71. Orhan Evci, 20. Erdem Koçal, 7. Halil Uysal, 10. Recep Türköz, 11. Burak Göksel, 12. Emin Altunay, 55. Doğanay Kılıç

Yedekler
32. Selçuk Özcan, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 46. İsa Baltacı, 77. İbrahim Koca, 14. Eren Taşkın, 72. İsmet Kavuştu, 4. Erdi Bakırcı, 54. Talha Mayhoş

Teknik Sorumlu
Sinan Yücer

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Erdem Koçal 70.dk, Sarı Kart Osman Bodur 71.dk, Sarı Kart Kadir Kaan Özdemir 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar
Halil Uysal 72.dk, Mert Ilıman 19.dk, Recep Türköz 72.dk, Emin Altunay 59.dk, İsa Baltacı 72.dk

Oyuna Girenler
Erdi Bakırcı 72.dk, İsa Baltacı 19.dk, Eren Taşkın 72.dk, Talha Mayhoş 59.dk, Yakup Ramazan Zorlu 72.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK12111042113431
2Uşak Spor1172223132310
3Hekimoğlu Trabzon1163221112110
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer10541124198
6Sancaktepe FK95221761711
7Kocaelispor105231111170
8Ankara Demirspor85121881610
9Afjet Afyonspor104421312161
10Amed Sportif11515151816-3
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Ergene Velimeşe1123612189-6
13Çorum FK822413158-2
14Kahramanmaraşspor81438137-5
15İnegölspor91448147-6
16Hacettepe Spor111378196-11
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1113711246-13
19Şanlıurfaspor111286325-26

Fikstür

29.11.2020Kocaelispor3-0Kahramanmaraşspor
29.11.2020Niğde Anadolu FK0-2Ankara Demirspor
29.11.2020Afjet Afyonspor2-2Amed Sportif
29.11.2020Çorum FK2-224Erzincanspor
29.11.2020Gümüşhanespor0-3Uşak Spor
29.11.2020İnegölsporP-PSancaktepe FK
29.11.2020Zonguldak Kömürspor4-1Hacettepe Spor
29.11.2020Sarıyer3-0Şanlıurfaspor
29.11.2020Manisa FK6-1Hekimoğlu Trabzon
Onur Çelik
Spor Editörü


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