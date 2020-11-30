Kocaelispor 3 - 0 Kahramanmaraşspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Kocaelispor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta maçında Kocaelispor, Kahramanmaraşspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Kocaelispor ve Kahramanmaraşspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 12. hafta maçında Kocaelispor sahasında Kahramanmaraşspor ile 29.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kocaelispor - Kahramanmaraşspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı - Kocaeli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ayberk Demirbaş(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Tolga Özcan(2. Yardımcı Hakem), Önder Turgay Demirdak(dördüncü Hakem)
Kocaelispor İlk 11
23. Doğukan Kaya, 3. Erdinç Karakaş, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 72. Muhammed Gönülaçar, 77. Benhur Keser, 80. İrfan Başaran, 88. Ramazan Çevik
Yedekler
7. Hakan Demirci, 12. Berat Kartal, 21. Yiğit Canguru, 30. Eren Türkkal
Teknik Sorumlu
Erhan Altın
Goller
Batuhan Er,65.dk (f), Benhur Keser,69.dk (f), Hakan Demirci,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart İrfan Başaran 54.dk, Sarı Kart Gökhan Meral 86.dk, Sarı Kart Yiğitali Bayrak 36.dk, Sarı Kart Benhur Keser 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Meral 86.dk, Yiğitali Bayrak 90+4.dk, Semih Karadeniz 90+4.dk, Ramazan Çevik 90+4.dk
Oyuna Girenler
Hakan Demirci 86.dk, Berat Kartal 90+4.dk, Yiğit Canguru 90+4.dk, Eren Türkkal 90+4.dk
Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 24. Kadir Kaan Özdemir, 6. Osman Bodur, 71. Orhan Evci, 20. Erdem Koçal, 7. Halil Uysal, 10. Recep Türköz, 11. Burak Göksel, 12. Emin Altunay, 55. Doğanay Kılıç
Yedekler
32. Selçuk Özcan, 45. Yakup Ramazan Zorlu, 46. İsa Baltacı, 77. İbrahim Koca, 14. Eren Taşkın, 72. İsmet Kavuştu, 4. Erdi Bakırcı, 54. Talha Mayhoş
Teknik Sorumlu
Sinan Yücer
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Erdem Koçal 70.dk, Sarı Kart Osman Bodur 71.dk, Sarı Kart Kadir Kaan Özdemir 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Halil Uysal 72.dk, Mert Ilıman 19.dk, Recep Türköz 72.dk, Emin Altunay 59.dk, İsa Baltacı 72.dk
Oyuna Girenler
Erdi Bakırcı 72.dk, İsa Baltacı 19.dk, Eren Taşkın 72.dk, Talha Mayhoş 59.dk, Yakup Ramazan Zorlu 72.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|12
|11
|1
|0
|42
|11
|34
|31
|2
|Uşak Spor
|11
|7
|2
|2
|23
|13
|23
|10
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|11
|6
|3
|2
|21
|11
|21
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|10
|5
|4
|1
|12
|4
|19
|8
|6
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|7
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|8
|Ankara Demirspor
|8
|5
|1
|2
|18
|8
|16
|10
|9
|Afjet Afyonspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|10
|Amed Sportif
|11
|5
|1
|5
|15
|18
|16
|-3
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Ergene Velimeşe
|11
|2
|3
|6
|12
|18
|9
|-6
|13
|Çorum FK
|8
|2
|2
|4
|13
|15
|8
|-2
|14
|Kahramanmaraşspor
|8
|1
|4
|3
|8
|13
|7
|-5
|15
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|16
|Hacettepe Spor
|11
|1
|3
|7
|8
|19
|6
|-11
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|11
|1
|3
|7
|11
|24
|6
|-13
|19
|Şanlıurfaspor
|11
|1
|2
|8
|6
|32
|5
|-26
Fikstür
|29.11.2020
|Kocaelispor
|3-0
|Kahramanmaraşspor
|29.11.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-2
|Ankara Demirspor
|29.11.2020
|Afjet Afyonspor
|2-2
|Amed Sportif
|29.11.2020
|Çorum FK
|2-2
|24Erzincanspor
|29.11.2020
|Gümüşhanespor
|0-3
|Uşak Spor
|29.11.2020
|İnegölspor
|P-P
|Sancaktepe FK
|29.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|4-1
|Hacettepe Spor
|29.11.2020
|Sarıyer
|3-0
|Şanlıurfaspor
|29.11.2020
|Manisa FK
|6-1
|Hekimoğlu Trabzon