Tuzla’da Çöp Toplama Alanları koronavirüsten arındırılıyor!21 yaşındaki model, para karşılığı ilişkide kullanılan prezervatifi satacakAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuŞeyma Subaşı'dan sonra eski sevgilisine geri döndü!4 Aralık BİM kataloğu 2020 | Uygun fiyatlı mutfak eşyaları bu cuma BİM'de!RTÜK'ten Mehmetçiğe hakarete ceza!Mersin'de tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdüFormula 1 Bahreyn GP CANLI İZLE LİNKİ | S SPORT PLUSIMEI kayıt ücretine yeni zam: Artık telefonu Türkiye'den almak daha karlıCeza yiyen bir kişinin bedduası şaşırttı: "İnşallah hepiniz yakalanır ve ceza yersiniz"
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kocaelispor 3 - 0 Kahramanmaraşspor | MAÇ SONUCU

Kocaelispor 3 - 0 Kahramanmaraşspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta, 12. hafta maçları başlıyor. Günün maçları arasında Kocaelispor ile Kahramanmaraşspor mücadelesi bulunuyor. Peki, Kocaelispor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

Kocaelispor 3 - 0 Kahramanmaraşspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 12 haftada Kocaelispor evinde Kahramanmaraşspor ile oynadığı maçtan 3 - 0 galip çıktı. İşte detaylar...

MAÇTAN DETAYLAR

 

KOCAELİ STADI - KOCAELİ
AYBERK DEMİRBAŞ(Hakem)
ARDA DARCAN(1. Yardımcı Hakem)
TOLGA ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)
ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)

KOCAELİSPOR

23. DOĞUKAN KAYA
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
9. BATUHAN ER
14. YİĞİTALİ BAYRAK
27. SEMİH KARADENİZ
41. GÖKHAN MERAL
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
72. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
77. BENHUR KESER
80. İRFAN BAŞARAN
88. RAMAZAN ÇEVİK

Yedekler

7. HAKAN DEMİRCİ
12. BERAT KARTAL
21. YİĞİT CANGURU
30. EREN TÜRKKAL

Teknik Sorumlu
ERHAN ALTIN

 

KAHRAMANMARAŞ

25. MURAT HOCAOĞLU
3. MERT ILIMAN
24. KADİR KAAN ÖZDEMİR
6. OSMAN BODUR
71. ORHAN EVCİ
20. ERDEM KOÇAL
7. HALİL UYSAL
10. RECEP TÜRKÖZ
11. BURAK GÖKSEL
12. EMİN ALTUNAY
55. DOĞANAY KILIÇ

Yedekler

32. SELÇUK ÖZCAN
45. YAKUP RAMAZAN ZORLU
46. İSA BALTACI
77. İBRAHİM KOCA
14. EREN TAŞKIN
72. İSMET KAVUŞTU
4. ERDİ BAKIRCI
54. TALHA MAYHOŞ

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT