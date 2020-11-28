Kocaelispor 3 - 0 Kahramanmaraşspor | MAÇ SONUCU
Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta, 12. hafta maçları başlıyor. Günün maçları arasında Kocaelispor ile Kahramanmaraşspor mücadelesi bulunuyor. Peki, Kocaelispor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...
Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 12 haftada Kocaelispor evinde Kahramanmaraşspor ile oynadığı maçtan 3 - 0 galip çıktı. İşte detaylar...
MAÇTAN DETAYLAR
KOCAELİ STADI - KOCAELİ
AYBERK DEMİRBAŞ(Hakem)
ARDA DARCAN(1. Yardımcı Hakem)
TOLGA ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)
ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)
KOCAELİSPOR
23. DOĞUKAN KAYA
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
9. BATUHAN ER
14. YİĞİTALİ BAYRAK
27. SEMİH KARADENİZ
41. GÖKHAN MERAL
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
72. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
77. BENHUR KESER
80. İRFAN BAŞARAN
88. RAMAZAN ÇEVİK
Yedekler
7. HAKAN DEMİRCİ
12. BERAT KARTAL
21. YİĞİT CANGURU
30. EREN TÜRKKAL
Teknik Sorumlu
ERHAN ALTIN
KAHRAMANMARAŞ
25. MURAT HOCAOĞLU
3. MERT ILIMAN
24. KADİR KAAN ÖZDEMİR
6. OSMAN BODUR
71. ORHAN EVCİ
20. ERDEM KOÇAL
7. HALİL UYSAL
10. RECEP TÜRKÖZ
11. BURAK GÖKSEL
12. EMİN ALTUNAY
55. DOĞANAY KILIÇ
Yedekler
32. SELÇUK ÖZCAN
45. YAKUP RAMAZAN ZORLU
46. İSA BALTACI
77. İBRAHİM KOCA
14. EREN TAŞKIN
72. İSMET KAVUŞTU
4. ERDİ BAKIRCI
54. TALHA MAYHOŞ