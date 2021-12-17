Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kocaelispor ile Eyüpspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Kocaelispor – Eyüpspor canlı izle | Kocaelispor - Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR CANLI İZLE

Kocaelispor ile Eyüpspor arasında oynanan maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda saat 19.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Emre Çelimli ve Sezgin Çınar yapıyor.

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR CANLI İZLE

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kocaelispor ile Eyüpspor arasındaki zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KOCAELİSPOR İLK 11

1. KORCAN ÇELİKAY

6. MEHMET TAŞ

12. ATİLA TURAN

13. ABDOULAYE CISSE

15. ALPAY ÇELEBİ

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

27. SEMİH KARADENİZ

28. MOUHAMED DIOP

29. MICHAEL PEREIRA

61. TERRENCE LEONARD TISDELL

77. BENHUR KESER

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

4. MEVLÜT ÇELİK

8. YILMAZ ÖZEREN

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

18. JOHANNA OCHIENG OMOLO

19. İSA NALBANT

52. DENİZALP ÖZDEMİR

66. MEVLÜT ERDİNÇ

89. YİĞİTALİ BAYRAK

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

EYÜPSPOR İLK 11

15. EMRULLAH ŞALK

4. YALÇIN KILINÇ

9. UMUT BULUT

11. PA AMAT DIBBA

23. TİMUR TEMELTAŞ

26. MUSAH MOHAMMED

6. MİKAİL OKYAR

53. BÜLENT UZUN

57. ENES KESKİN

77. UĞUR AKDEMİR

99. CENK AHMET ALKILIÇ

Yedekler

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA

5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE

7. ERENCAN YARDIMCI

10. GÖKCAN KAYA

61. TAHA BALCI

30. ENES ERSOY ÖZTÜRK

33. KEMAL TOKAK

54. MEHMET USLU

70. METE KAAN DEMİR

28. TAŞKIN İLTER

Teknik Sorumlu

ZAFER TURAN