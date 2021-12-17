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Kocaelispor – Eyüpspor canlı izle | Kocaelispor - Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’in 18.haftasında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Kocaelispor – Eyüpspor canlı izle | Kocaelispor - Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Kocaelispor – Eyüpspor canlı izle | Kocaelispor - Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kocaelispor  ile  Eyüpspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Kocaelispor – Eyüpspor canlı izle | Kocaelispor - Eyüpspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR CANLI İZLE 

Kocaelispor ile  Eyüpspor arasında oynanan maç 19 Aralık 2021 Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda saat 19.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Emre Çelimli ve Sezgin Çınar yapıyor.

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR CANLI İZLE 

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kocaelispor ile  Eyüpspor arasındaki zorlu mücadele BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KOCAELİSPOR İLK 11

1. KORCAN ÇELİKAY
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
13. ABDOULAYE CISSE
15. ALPAY ÇELEBİ
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
61. TERRENCE LEONARD TISDELL
77. BENHUR KESER

 Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
8. YILMAZ ÖZEREN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
19. İSA NALBANT
52. DENİZALP ÖZDEMİR
66. MEVLÜT ERDİNÇ
89. YİĞİTALİ BAYRAK
 Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY

EYÜPSPOR İLK 11

15. EMRULLAH ŞALK
4. YALÇIN KILINÇ
9. UMUT BULUT
11. PA AMAT DIBBA
23. TİMUR TEMELTAŞ
26. MUSAH MOHAMMED
6. MİKAİL OKYAR
53. BÜLENT UZUN
57. ENES KESKİN
77. UĞUR AKDEMİR
99. CENK AHMET ALKILIÇ

 Yedekler

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE
7. ERENCAN YARDIMCI
10. GÖKCAN KAYA
61. TAHA BALCI
30. ENES ERSOY ÖZTÜRK
33. KEMAL TOKAK
54. MEHMET USLU
70. METE KAAN DEMİR
28. TAŞKIN İLTER

 Teknik Sorumlu

ZAFER TURAN

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