Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Kocaelispor ve Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Yücel Büyük görev alacak.