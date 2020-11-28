Kocaelispor - Kahramanmaraşspor maçı canlı izle!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta, futbol heyecanı 12. hafta ile devam ediyor. Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor evinde ligin son sırasında yer alan Kahramanmaraşspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Ligde, 9 maç sonunda 14 puana ulaşan Kocaelispor 9. sırada bulunuyor. Kahramanmaraşspor ise 7 maçta 7 puan topladı ve 14. sırada yerini aldı. Peki, Kocaelispor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

KOCAELİSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Kocaelispor ile Kahramanmaraşspor 12. haftada karşılaşıyor. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başlayacak. Mücadele, Ayberk Demirbaş tarafından yönetilecek. Ayberk Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Arda Darcan ve Tolga Özcan üstlenecek. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Kocaelispor - Kahramanmaraşspor maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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