Misli.com 2. Lig play - off final maçında birbirine komşu olan iki ekip Kocaelispor ve Sakaryaspor karşı karşıya gelecekler. En son 2009- 2010 yılında TFF 1.Lig'de mücadele eden Kocaeliespor, 10 yıllık hasrete son vererek lige dönmeyi amaçlıyor. TFF 1.Lig'de en son 2003-2004 yılında boy gösteren Sakaryaspor da bu lige yükselmeyi hedefliyor.

Zorlu 90 dakika iki takım açısından büyük önem arz ederken maçı izlemek isteyen futbolseverler de Kocaelispor - Sakaryaspor maçı canlı izle | Smart Spor canlı yayın izle linki şeklinde internet arama motorlarında aramalarda bulunuyor.

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE | SMART SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Kocaelispor - Sakaryaspor maçı 28 Mayıs Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele D- Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayınlanacak.

Smart Spor canlı yayın izle linki

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Koray Gençler yapacak.

TFF 1.LİG'DE HANGİ TAKIMLAR MÜCADELE EDECEK?

Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Misli.com 2. Lig'den yükselen Manisa ve Eyüpspor'un yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Boluspor, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor, Menemenspor, Samsunspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor, gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacak.