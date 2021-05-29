Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamasında talihsiz kaza! Bahri Can Avcı otobüsten düştü

Misli.com 2.Lig play - off final müsabakasında Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor'da oyuncular şampiyonluk coşkusunu üstü açık otobüsle şehirde tur atarken doyasıya yaşadı. Ancak genç oyuncu Bahri Can Avcı, otobüsten düşerek yaralanınca kutlamalara gölge düştü.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı!" ifadelerine yer verildi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Kocaelispor: Bayram Olgun, Semih Karadeniz, Numan Çürüksu, Musa Nizam, Burak Süleyman (Dk. 75 Dilaver Güçlü), Mesut Özdemir, Murat Cem Akpınar (Dk. 85 Yılmaz Özeren), Gökhan Meral, Benhur Keser (Dk. 87 Yiğitali Bayrak), İrfan Başaran (Dk. 85 Batuhan Er), Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 75 Bahattin Köse)

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Hakan Aslantaş (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Ümit Yasin Arslan, Burak Öksüz, Canberk Ömer Özdemir, Azad Filiz, Çağrı Ortakaya, Nuri Fatih Aydın (Dk. 62 Oğuzhan Kayar), Muhammet Reis, Abdulaziz Solmaz (Dk. 62 Hasan Bilal), Berk İsmail Ünsal (Dk. 67 Caner Koca)

Goller: Dk. 2 Musa Nizam, Dk. 38 Benhur Keser, Dk. 41 Murat Cem Akpınar, Dk. 88 Bahattin Köse (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Azad Filiz (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Canberk Ömer Özdemir, Dk. 62 Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor), Dk. 36 Murat Cem Akpınar, Dk. 73 Numan Çürüksu, Dk. 90+1 Bahattin Köse (Kocaelispor)