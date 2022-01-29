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Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanmasının ardından Ece Erken'den paylaşım gecikmedi! "Şükürler olsun"

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalanmasının ardından Ece Erken "Şükürler olsun" paylaşımında bulundu.

Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanmasının ardından Ece Erken'den paylaşım gecikmedi! "Şükürler olsun"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, sosyal medya hesabından "Allah'ım şükürler olsun" paylaşımında bulundu.

"RABBİM SEN ÇOK BÜYÜKSÜN"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi daha yakaladı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyla medya hesabından paylaşımda bulundu. Ece Erken'in paylaşımında, "Allahım şükürler olsun Rabbim sen çok büyüksün" ifadeleri yer alırken bir diğer paylaşımında ise en ağır cezayı almalarını istediğini iletti.

Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanmasının ardından Ece Erken'den paylaşım gecikmedi! Şükürler olsun

"EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

İşte Ece Erken'in o sözleri;

"Sayın İçişleri Bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah Razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Canımız gitti. Giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Bizi yaşarken öldürdüler. Ne olur en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara."
Kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanmasının ardından Ece Erken'den paylaşım gecikmedi! Şükürler olsun

Bölge Gündem Editör Ekibi
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