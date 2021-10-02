Kocasını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı: "Yandım ben yandım"

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 14.45 sıralarında sara hastası olduğu bilinen 63 yaşındaki İbrahim Aydın, evine gitmek için caddeden karşıya geçmek istedi. O anlarda yolda seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 42 AHE 011 plakalı araç 63 yaşındaki İbrahim Aydın'a çarptı. Araç sahibi Mustafa A. ve çevredeki yakınlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak iş işten geçmişti...

HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Mustafa A. ve çevre yakınlarında bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler karşıya geçmeye çalışan İbrahim Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Kazada hafif yaralanan sürücü Mustafa A. ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARISI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, YÜREKLERİ DAĞLADI

İbrahim Aydın’ın kaza geçirdiğini duyar duymaz olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte yetişen eşi Halime Aydın (61) ise eşinin hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından sinir krizi geçirdi. Halime Aydın’ın “yandım yandım” feryadı ise, yürekleri paramparça etti.

100 METRE İLERİDE ÜST GEÇİT VARDI

Öte yandan, olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, 100 metre ileride üst geçit olduğu tespit edilirken, kazada hayatını kaybeden İbrahim Aydın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.