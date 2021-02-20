Özellikle pandemi sürecinde kimi fabrika işçilerinin Kod 29 maddesi ile işten çıkarılması konusu konuşuldu. Sık sık önümüze çıkan Kod 29, işçiler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 işten çıkış nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

KOD 29 İŞTEN ÇIKARMA NEDİR? KOD 29 İŞTEN ÇIKIŞ NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İşçilerin işten ayrılma ve çıkarılma şekline göre bazı kodlar belirlenmiştir. Bu işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu ise, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamını taşımaktadır. Bir firma sahibinin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamı altında bulunan eylemlerden birini işlemesi gerekmektedir.

Kod 29 ile işten çıkarılan işçilere kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yahut işsizlik maaşı gibi haklardan yararlanamamaktadır.

Özellikle pandemi sürecinde çok daha fazla duyulan bu kod ile birçok işçi, işinden çıkarılma tehditi ile karşı karşıya kalmıştır. İşveren tarafından kod 29 kapsamında işten çıkarılan çalışanların siciline işlemesi dolayısıyla, iş arama sürecinde de zorluk yaşamaktadırlar.