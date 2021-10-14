Kofra ne demek, TDK'ya göre Kofra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kofra ne demek? Kofra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kofra kelimesi. Peki kofra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kofra nedir, kofra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOFRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kofra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kofra kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kofra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bina girişlerinde elektrik şebeke hattını sigorta sistemi ile düzenleyen kutu

