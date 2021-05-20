Köfteci Yusuf kimdir? Köfteci Yusuf'un sahibi kim? Yusuf Akkaş kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları İçişleri Bakanı Soylu'nun "Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım" sözlerinin ardından internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya devam ediliyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

KÖFTECİ YUSUF KİMDİR? KÖFTECİ YUSUF'UN SAHİBİ KİM? YUSUF AKKAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş Bursa'nın Kızılhisar köyünde dünyaya geldi. İlk ticaret hayatına köy kıraathanesinde başladı. Yusuf Akkaş ilk işyerini 1996 senesinde İznik'te açtı. Yaptığı köftelerin lezzeti yayılmaya başladıkça Yusuf Akkaş'ın da müşteri sayısı aynı oranda arttı. 2 yıl sonra yani 1998 yılında işlerini büyütmek isteyen Yusuf Akkaş ilk olarak 600 kapasiteli bir restoran açtı. Ardından kısa sürede şube sayısını arttırdı. Çevre illerde de restoranlar kurdu. Şuanda Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunmaktadır.

İŞ HAYATI

Gıda ve restoran sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf A.Ş. 1996 yılında İznik'te kuruldu. 24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Köfteci Yusuf Avrupa standartlarında Türkiye'nin en büyük Köfte Fabrikası unvanına sahip olup, Bursa'da 33, İstanbul'da 53, Ankara'da 11, İzmir'de 16, Balıkesir ve Samsun'da 7 Aydın'a 4, Antalya'da 5, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Yalova, Kocaeli ve Muğla'da 3, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ordu, Kırıkkale, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ'da 2, Isparta, Çanakkale, Kütahya, Çankırı, Amasya, Burdur, Düzce, Edirne, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir'de 1'er tane olmak üzere toplam 181 noktada hizmet vermektedir.

''TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 YOL LOKANTASI SIRALAMASINDA 1. SIRADA''

Bursa Yenişehir'deki Et Entegre Tesisimizde bulunan Hesaplı Kasap'ımız, zengin kasap ve şarküteri ürünleriyle sizlerle buluşmayı beklemektedir. Köfteci Yusuf markası ve restoranları, Temmuz 2015'te Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek ekinde seçilen ''Türkiye'nin En İyi 10 Yol Lokantası'' sıralamasında birinci seçilerek, Türkiye'nin en güvenilir restoran markası olmuştur.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de, gazetecilerin sorularını cevapladı. Soylu Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak sorulan soruya da cevap verdi.

Soylu, Sedat Peker'in Köfteci Yusuf'a çökemeye çalıştığını belirterek "Uluslararası bir operasyon var, operasyonun nasıl yönetildiğini ifade ettim. Bu bir operasyondur, ve bu operasyon devam ediyor. 1.5-2 yıl önce, operasyonu harekete geçiren benim. Bursa'daki operasyonun bizzat yöneticisi benim. Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar orada. Bununla (Sedat Peker) ilgili dosyada Köfteci Yusuf'a çökmeye çalıştıklarına dair videolar, görüntüler, tehditler var. Vekillerimiz geldi, baktık ve başlattık. İzmir'de de var, İstanbul'da da var. Operasyona döndüren benim bunları." dedi.