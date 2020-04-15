11 ayın sultanı Ramazanın gelmesiyle iftarda dışarıdan yemek isteyenler merakla mekan araştırmaya başladı. Araştırılan bu mekanlardan birisi de Köftesi Yusuf. Peki Köfteci Yusuf Ramazan menüsü 2020 nasıl? İftarda hangi yemekler var? Fiyatları ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde.

KÖFTESİ YUSUF RAMAZAN MENÜSÜ 2020

Köfteci Yusuf Ramazan menüsü henüz belli olmadı belli olur olmaz haberimizde olacaktır.

KÖFTECİ YUSUF'UN SAHİBİ KİMDİR?

Bursa’nın Kızılhisar Köyü’nde gözlerini dünyaya açan Köfteci Yusuf işletme sahibi Yusuf Akkaş, hayatı Yenişehir sokaklarında öğrendi. Kızılhisar Köyü’nde köy kıraathanesinde ticaret hayatına başladı. Çalışma hayatını ve emek vermeyi burada öğrenen Yusuf Akkaş, artık kendi işini yapmak istiyordu. İlk dükkanını 1996 yılında kendi imkanlarıyla İznik’te açtı. Bu dükkan sadece 4 masalı bir köfteci dükkanıydı. Kısa bir zaman içinde köftenin lezzeti ile dükkan dolup taşmaya başlamıştı. Akkaş, takvimler 1998 yılını gösterdiğinde 600 kişi kapasiteli Köfteci Yusuf’un temellerini İznik’te atmaya başladı. Köftesinin namı öyle yayılmıştı ki müşteriler bu dükkana da sığmaz olmuştu. Artan talebe cevap vermek için çok kısa süre sonra ikinci şubesini Orhangazi’de, üçüncü şubesini de Yalova yolunda açtı. Artık köftenin tadı il dışına yayılmaya başlamıştı. Akkaş, artık daha çok büyümeli ve daha çok çalışmalıydı. Öyle de yaptı. Bugün 46 şubenin sahibi olan Akkaş, misafirlerini memnun ederek büyümeye ve gelişmeye her geçen gün devam ediyor.

KÖFTECİ YUSUF HAKKINDA

Gıda ve restoran sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf A.Ş, 1996 yılında İznik’te kuruldu.

Türkiye’de 22 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Köfteci Yusuf A.Ş Avrupa standartlarında Türkiye’nin en büyük Köfte Fabrikası unvanına sahiptir.

Köfteci Yusuf Bursa’da 17, İstanbul’da 12, İzmir'de 7, Ankara'da 11, Aydın’da 3, Kocaeli’ de 2, Bilecik’te 2, Eskişehir’de 2, Balıkesir’de 3, Antalya, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, Kırıkkale, Sakarya, Yalova ve Kütahya'da birer olmak üzere toplam 68 noktada hizmet vermektedir.

37 şubemizde KÖFTECİ YUSUF, 5 şubemizde DÖNER Y, 3 şubemizde döner ve ızgara lezzetimize aynı anda ulaşabileceğiniz KÖFTECİ YUSUF ve DÖNERY, 2 şubemizde KÖFTECİ YUSUF lezzetlerinin ekmek arasında buluştuğu EKMEK ARASI Y, 1 şubemizde beş farklı konseptin bir arada bulunduğu YOLBOYU LEZZETLERİ ile buluşabilirsiniz.

Bursa Yenişehir’de ki Et Entegre Tesisimizde bulunan Hesaplı Kasap’ımız, zengin kasap ve şarküteri ürünleriyle sizlerle buluşmayı beklemektedir.

Firmamız Köfteci Yusuf markasının yanı sıra Bozüyük Sarar Outlet’ te ki ‘’Yol Boyu Lezzetleri’’ konseptiyle; Köfteci Yusuf, DönerY, BurgerAge, Ciğerce ve Kamenta markaları ile beş farklı lezzet alternatifini misafirlerine sunuyor.

Köfteci Yusuf markası ve restoranları, Temmuz 2015’te Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde seçilen ‘’Türkiye’nin En İyi 10 Yol Lokantası’’ sıralamasında birinci seçilerek, Türkiye’nin en güvenilir restoran markası olmuştur.

RAMAZAN AYININ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.

Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan taşkınlıklar, büyük ölçüde insanın hayvanî yönünü tatmin eden maddî zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddî zevk deyince de akla, yeme içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç, insanı maddî zevk ve şehvetler peşinde koşturan, dolayısıyla da, Allah'ın haklarına riayet edemediği için kendisine zulmetmesine, insanların haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin etmenin de bir ilâcı, aşırılıkları törpülemenin bir çaresidir. Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarfetmeye de vesile olur. "Tok, açın halinden anlamaz" atasözü de bunu ifade eder. Orucun, dinimizde önemli bir yeri olan sabır konusuyla irtibatı da burada hatırlanmalıdır.

"Namaz ve sabırla yardım isteyin" (el-Bakara 2/153) ve "Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak tastamam verilir" (ez-Zümer 39/10) gibi âyetler, "Oruç sabrın yarısıdır" (Tirmizî, "Da'avât", 86) diyen ve orucun Allah için olup mükafâtını da kendisinin hesapsız olarak vereceğini bildiren hadislerin ortak anlamı, orucun sabır boyutunu ve bunun fazilet ve sevabının yüksekliğini anlatır. Bütün bunlara ilâveten orucun sağlık açısından pek çok yararları bulunduğu da uzman hekimler tarafından ifade edilmektedir. Ramazan orucu zahiren bakıldığında, bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma alınması gibidir.