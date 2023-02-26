Kojo Aggrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kojo Aggrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kojo Aggrey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kojo Aggrey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kojo Aggrey 6 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kojo Aggrey Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kojo Aggrey'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kojo Aggrey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kojo Aggrey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kojo Aggrey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kojo Aggrey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kojo Aggrey şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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