Pastore'nin menajeri, Galatasaray iddialarını yanıtladı!Kokoreççide uyuşturucu ticareti: 2 gözaltıTunceli'de virüslü kişi taziye yemeği verdi! Köy karantinaya alındıHırsızda koronavirüs çıktı: 6 polis karantinadaKPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman 2020? Başvurular nasıl yapılır? Başvuru ekranıEngelli kızını döven babanın komşuları: Büyük kızını döverek hastanelik ettiKayserispor Wilfried Kanga ile anlaştı! Wilfried Kanga kimdir? Kaç yaşında?Kum fırtınası nedir, neden olur? Kum fırtınası nasıl oluşur?Koronavirüs tedavisi olan eski İtalya Başbakanı: Hayatımın en tehlikeli sınavını atlattımTecavüz haberleriykle gündem olan Ahmet Deniz Atabay hakkında suç duyurusu
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kokoreççide uyuşturucu ticareti: 2 gözaltı

Kokoreççide uyuşturucu ticareti: 2 gözaltı

Eskişehir'de, bir kokoreç işletmesinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı alan Narkotim ekipleri, söz konusu adreste düzenledikleri operasyonda operasyonda 35 adet ecstacy, 13,57 gram metamfetamin, 2,5 gram esrar ve 1 adet havalı tüfek buldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kokoreççide uyuşturucu ticareti: 2 gözaltı

Eskişehir'de, bir kokoreç işletmesinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine Narkotim ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar arasında "Barlar Sokağı" olarak bilinen Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta yaşanan olayda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iddialara göre sokak üzerinde kokoreç satan bir işletmede uyuşturucu madde satıldığına dair bilgiye ulaşıldı.

Kokoreççide uyuşturucu ticareti: 2 gözaltı

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan teknik takip sonucu, Narkotim ekipleri dün akşam saatlerinde söz konusu kokoreççiye operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, iş yerinde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramalarda; 35 adet ecstacy, 13,57 gram metamfetamin, 2,5 gram esrar ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemleri akabinde polis ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT