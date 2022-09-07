"Kokudan geçilmiyor!" CHP'li seçmen gerçeği gördü, AK Parti'li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e şikayette bulundu!

AK Parti'li Belediye Başkanları, 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerine ziyarette bulunuyor. Son olarak, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'ne ziyarette bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e, CHP'li bir seçmen oy verdiği partiden yana dert yandı. Seçimlerde CHP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, "Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler.Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP’liymiş. Hiç umurumda değil CHP’li olması" ifadelerine yer verdi.

"KURTULMAMIZ LAZIM"

CHP'li vatandaş Kartal ve Pendik ilçelerini karşılaştırarak, “Ben bir CHP’liyim ama bu Kartal’dan hiç memnun değilim. Neden diyeceksiniz? Şu sokakların halini görün. Kayacık’tan sonra Aydos Orman Yolu’nu yapmışsınız, ne güzel. Allah razı olsun. Ben Pendik’e de gidiyorum 10 numara. A partisi B partisi yok. Ama bu Kartal Belediyesi’nden kurtulmamız lazım.

Duyduğumuza göre milletvekili adayı olacakmış, umurumuzda değil. Biz onu Belediye Başkanı seçtiysek hizmetini yapacak. Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler. Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP’liymiş. Hiç umurumda değil CHP’li olması" ifadelerine yer verdi.

"SİZ GETİRDİNİZ SİZ GÖTÜRECEKSİNİZ"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, vatandaşın bu sözleri üzerine “Kararı siz vereceksiniz. Siz getirdiniz, siz götüreceksiniz” diyerek sandığı işaret etti.