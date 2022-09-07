"Kokudan geçilmiyor!" CHP'li seçmen gerçeği gördü, AK Parti'li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e şikayette bulundu!

Kartal'da Uğur Mumcu Mahallesi'ne ziyarette bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in, CHP'li bir seçmenle diyaloğu sosyal medyanın gündemine oturdu. AK Partili başkana dert yanan seçmen "Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokulardan geçilmiyor" şeklinde konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

AK Parti'li Belediye Başkanları, 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerine ziyarette bulunuyor. Son olarak, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'ne ziyarette bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e, CHP'li bir seçmen oy verdiği partiden yana dert yandı. Seçimlerde CHP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, "Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler.Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP’liymiş. Hiç umurumda değil CHP’li olması" ifadelerine yer verdi.

Kokudan geçilmiyor! CHP'li seçmen gerçeği gördü, AK Parti'li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e şikayette bulundu!

"KURTULMAMIZ LAZIM"

CHP'li vatandaş Kartal ve Pendik ilçelerini karşılaştırarak, “Ben bir CHP’liyim ama bu Kartal’dan hiç memnun değilim. Neden diyeceksiniz? Şu sokakların halini görün. Kayacık’tan sonra Aydos Orman Yolu’nu yapmışsınız, ne güzel. Allah razı olsun. Ben Pendik’e de gidiyorum 10 numara. A partisi B partisi yok. Ama bu Kartal Belediyesi’nden kurtulmamız lazım.

Duyduğumuza göre milletvekili adayı olacakmış, umurumuzda değil. Biz onu Belediye Başkanı seçtiysek hizmetini yapacak. Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler. Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP’liymiş. Hiç umurumda değil CHP’li olması" ifadelerine yer verdi.

Kokudan geçilmiyor! CHP'li seçmen gerçeği gördü, AK Parti'li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e şikayette bulundu!

"SİZ GETİRDİNİZ SİZ GÖTÜRECEKSİNİZ"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, vatandaşın bu sözleri üzerine “Kararı siz vereceksiniz. Siz getirdiniz, siz götüreceksiniz” diyerek sandığı işaret etti.

Kokudan geçilmiyor! CHP'li seçmen gerçeği gördü, AK Parti'li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e şikayette bulundu!

0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkası değil siz bu eve sahip olun! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 495 bin liradan satılıyor! Elinizi çabuk tutun
Başkası değil siz bu eve sahip olun! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 495 bin liradan satılıyor! Elinizi çabuk tutun
Marketlerde satılan keklerden skandal görüntüler! İçlerinden uyuşturucu çıktı!
Marketlerde satılan keklerden skandal görüntüler! İçlerinden uyuşturucu çıktı!
Gazeteci Nevşin Mengü'den şaşırtan çıkış! "Muhalefet bu seçimi kaybeder!"
Gazeteci Nevşin Mengü'den şaşırtan çıkış! "Muhalefet bu seçimi kaybeder!"
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Sırbistan'a kimlikle seyahat!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Sırbistan'a kimlikle seyahat!
DSÖ Genel Direktörü Ghebryesus: "Covid-19 ve Maymun Çiçeği vakalarındaki azalma eğiliminin devam edeceğini garanti edemeyiz"
DSÖ Genel Direktörü Ghebryesus: "Covid-19 ve Maymun Çiçeği vakalarındaki azalma eğiliminin devam edeceğini garanti edemeyiz"
Beğeni uğruna canından oluyordu! Raylarda video çeken 17 yaşındaki gence hızla gelen tren çarptı, o anlar kayıt altına alındı!
Beğeni uğruna canından oluyordu! Raylarda video çeken 17 yaşındaki gence hızla gelen tren çarptı, o anlar kayıt altına alındı!
Başkası değil siz bu eve sahip olun! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 495 bin liradan satılıyor! Elinizi çabuk tutun
Başkası değil siz bu eve sahip olun! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 495 bin liradan satılıyor! Elinizi çabuk tutun
Marketlerde satılan keklerden skandal görüntüler! İçlerinden uyuşturucu çıktı!
Marketlerde satılan keklerden skandal görüntüler! İçlerinden uyuşturucu çıktı!
Uzman doktordan Bati Nil Virüsü için uyarı! Bu 4 belirtiyi geçirenler dikkat!
Uzman doktordan Bati Nil Virüsü için uyarı! Bu 4 belirtiyi geçirenler dikkat!
Saygısızlık yapmamak için kalkmadığı sofra sonu oldu! Ölümü saatlerce yapmadığı idrarından gelen adam: Tycho Brahe
Saygısızlık yapmamak için kalkmadığı sofra sonu oldu! Ölümü saatlerce yapmadığı idrarından gelen adam: Tycho Brahe
Gazeteci Nevşin Mengü'den şaşırtan çıkış! "Muhalefet bu seçimi kaybeder!"
Gazeteci Nevşin Mengü'den şaşırtan çıkış! "Muhalefet bu seçimi kaybeder!"