Kokudan geçilmiyordu! Çöp evden bir evden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanda yaşayan vatandaşların, binadan kötü kokular geldiği yönünde ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler ihbara konu olan dairede çöp yığını ile karşılaştı.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde atık biriktirilen apartman dairesinden 1,5 kamyon çöp çıkarıldı. Sarıcalı Mahallesi 373. Sokak’ta bir apartmanın sakinleri, binadan kötü kokular geldiği yönünde belediyeye ihbarda bulundu. Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu apartman dairesinde yaptığı incelemede ev sahibi ve eşinin çöp biriktirdiğini belirledi. Ekipler adeta "çöp ev" haline dönüşen daireden 1,5 kamyon atık çıkardı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evden çıkarılan çöp, Çarşamba Katı Atık Depolama Tesisi'ne götürüldü. KAYNAK: Anadolu Ajansı samsunçöp ev