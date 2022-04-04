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  4. Kolonya, parfüm, misk orucu bozar mı? Gülsuyu sürmek orucu etkiler mi? Hacıyağı sürmek ve koklamak orucu bozar mı?

Kolonya, parfüm, misk orucu bozar mı? Gülsuyu sürmek orucu etkiler mi? Hacıyağı sürmek ve koklamak orucu bozar mı?

Kolonya, parfüm, misk orucu bozar mı? Gülsuyu sürmek orucu etkiler mi? soruları mübarek Ramazan ayının gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Hacıyağı sürmek ve koklamak orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları...

Kolonya, parfüm, misk orucu bozar mı? Gülsuyu sürmek orucu etkiler mi? Hacıyağı sürmek ve koklamak orucu bozar mı?

Kolonya, parfüm, misk orucu bozar mı? Gülsuyu sürmek orucu etkiler mi? Hacıyağı sürmek ve koklamak orucu bozar mı? 11 Ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşlar oruçlarını doğru şekilde tutmak için olası tüm şüpheleri gidermek için orucu bozan durumları detaylıca anlatıyorlar...

KOLONYA, PARFÜM, MİSK ORUCU BOZAR MI? GÜLSUYU SÜRMEK ORUCU ETKİLER Mİ? HACIYAĞI SÜRMEK VE KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarını araştırarak konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozmaz. Misk sürmek, gülsuyu dökmek ve koklamak orucu bozmamaktadır.

Kolonya, parfüm, misk orucu bozar mı? Gülsuyu sürmek orucu etkiler mi? Hacıyağı sürmek ve koklamak orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER

​Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur." ifadesine yer verilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan şeyleri ayrıntılı şekilde açıklamıştır.

Kolonya, parfüm, misk orucu bozar mı? Gülsuyu sürmek orucu etkiler mi? Hacıyağı sürmek ve koklamak orucu bozar mı?

İşte Ramazan'da orucu bozan şeyler:

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,
2- Astım spreyi kullanmak,
3- Zorla bozdurulmak,
4- Buruna sıvı ilaç koymak,
5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]
6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,
7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,
8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,
9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

Kolonya, parfüm, misk orucu bozar mı? Gülsuyu sürmek orucu etkiler mi? Hacıyağı sürmek ve koklamak orucu bozar mı?​​​​​​​

10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,
11- Vücuda ilaç şırınga etmek,
12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,
13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,
14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,
15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,
16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,
17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,
18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]
19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,
20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,
21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,
22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,
23- Dil altına konan ilacı emmek

Bölge Gündem Editör Ekibi
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