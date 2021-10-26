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  3. Komandolar hainlere izin vermiyor! Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 terörist öldürüldü

Komandolar hainlere izin vermiyor! Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşinde bulunan ve sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Komandolar hainlere izin vermiyor! Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı Bölgesi'ndeki huzur ve güven ortamını sağlamak için görevini sürdüren komandolar teröristlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. " ifadelerine yer verildi. 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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