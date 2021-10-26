Komandolar hainlere izin vermiyor! Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı Bölgesi'ndeki huzur ve güven ortamını sağlamak için görevini sürdüren komandolar teröristlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. " ifadelerine yer verildi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/fq5nwEeWv3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2021