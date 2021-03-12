Komorlar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Komorlar'ın Bayrağı Nasıldır?
Komorlar'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Komorlar'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Komorlar hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Komorlar ya da resmî adıyla Komorlar Birliği, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde, Mozambik Kanalı'nın kuzey bitim noktasında, Mozambik'in açıklarında, Hint Okyanusu'nun batı, Madagaskar'ın ise kuzeybatısında yer alan bir ülkedir.
Komorlar'ın Başkenti?
“Moroni” şehri Komorlar'ın başkentidir.
Komorlar'ın Para Birimi Nedir?
“Komor Frangı” Komorlar'ın para birimidir.
Komorlar'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Komorlar'ın telefon alan kodu : + 269
Komorlar'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Komorlar
Komorlar'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Moroni
Komorlar'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Comoros
Komorlar'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Moroni
Komorlar'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Moroni
Komorlar'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Komori - Juzur al-Qamar - Comores
Komorlar'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Şikomor - Arapça - Fransızca