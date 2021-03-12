Komorlar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Komorlar'ın Bayrağı Nasıldır?

Komorlar ya da resmî adıyla Komorlar Birliği, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde, Mozambik Kanalı'nın kuzey bitim noktasında, Mozambik'in açıklarında, Hint Okyanusu'nun batı, Madagaskar'ın ise kuzeybatısında yer alan bir ülkedir.

Komorlar'ın Başkenti?

“Moroni” şehri Komorlar'ın başkentidir.

Komorlar'ın Para Birimi Nedir?

“Komor Frangı” Komorlar'ın para birimidir.

Komorlar'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Komorlar'ın telefon alan kodu : + 269

Komorlar'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Komorlar

Komorlar'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Moroni

Komorlar'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Comoros

Komorlar'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Moroni

Komorlar'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Moroni

Komorlar'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Komori - Juzur al-Qamar - Comores

Komorlar'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Şikomor - Arapça - Fransızca

Komorlar'ın Bayrağı Nasıldır?