Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, sivilleri hedef alan 'M23' isimli isyancı grup katliamlarına bir yenisini ekledi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 'M23' isimli isyancı grubun salı günü ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Kishishe kasabasına baskın düzenlendiği bildirildi. Baskında 50 sivilin öldürüldüğü bilgisine yer verildi.
"SİVİLLERİN KATLEDİLMESİNDEN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"
ABD'nin Kinşasa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Stephanie Miley sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kishishe’de savaş suçu oluşturabilecek sivillerin katledilmesinden derin üzüntü duyuyoruz" dedi.