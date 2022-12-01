Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kishishe kasabasına M23 adlı isyancı grubun düzenlediği silahlı saldırı sonucu çok sayıda sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Melahat Ersoy Editör