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Kongrede ağır yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son halini partinin deneyimli ismi anlattı: 'Koltuğunu kaybedince..!
CHP yapılan kongrede yarışı kaybederek koltuğu özgür özele kaptıran kemal Kılıçdaroğlu'nun kongre sürecinde yaşadıkları ve sonrası halini, kendisini CHP merkezinde ziyaret eden partinin önemli isimlerinden Hikmet çetin anlattı.
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