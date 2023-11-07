Kongrede ağır yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son halini partinin deneyimli ismi anlattı: 'Koltuğunu kaybedince..!

Kurultayda Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Kılıçdaroğlu'nu rahatlamış gördüm. Morali yerinde. Bundan sonra yaşanacak her şeyin herkes için iyi olmasını diliyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU, YENİLGİNİN ARDINDAN SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

CHP 38. Olağan Kurultayı sona erdi. Kurultayda Özgür Özel'le birlikte genel başkanlık için yarışan Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Kılıçdaroğlu seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından sessizliğe gömüldü.

HİKMET ÇETİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Serbestiyet'e değerlendirmelerde bulunan Hikmet Çetin, bu hafta ABD'ye gideceği için Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığı koltuğunu Özgür Özel'e bırakacağı devir-teslim törenine katılamayacağı, bu yüzden öncesinde nezaket ziyareti yaptığını söyledi