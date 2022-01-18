Kongrede Apo sloganları attıran HDP'li Buldan, terörden hapis yatan arkadaşları için haykırdı! "Halen anlamadınız mı? Baskılar bizi yıldıramaz"

Geçtiğimiz günlerde HDP kongresi esnasında konuşma yapan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin sözler sarf etmiş, ardından yükselen "Gençlik Apo'nun fedaisidir" sloganlarına ise göz yummuştu. Partisinin grup toplantısında konuşma gerçekleştiren Buldan, bu defa "Terör propagandası yaptıkları" gerekçesiyle hapis yatan arkadaşları için ver yansın etti.

"BASKILAR YILDIRAMAZ"

Figen Yüksekdağ, Edibe Şahin ve Gülser Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında "Terör propagandası yaptıkları" gerekçesiyle hapis yatan HDP'li isimler için serzenişte bulunan HDP'li Buldan, "Sevgili Leyla Güven arkadaşımızı tehdit etmeye kadar vardırdılar. Arkadaşlarımız Figen Yüksekdağ, Edibe Şahin ve Gülser Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında cezaevinde yaşamını yitiren Garibe Gezer’in ölümü sonrası “baskılar bizi yıldıramaz” sloganı attıkları gerekçesiyle disiplin cezası verildi. Arkadaşlarımız baskılar bizi yıldırır mı diyecekti, bunu mu bekliyordunuz! Tabii ki baskılarınız, tehditleriniz bugüne kadar yıldıramadı, bundan sonra da yıldıramayacaktır. Halen anlamadınız mı?" ifadelerini kullandı.

HDP'nin kazanacağına dikkat çeken Buldan, "Adaletten, barıştan ve demokrasiden yana olan büyük vicdanlar yazacaktır. Kısacası HDP yazacaktır!" ifadelerine yer vererek, konuşmasını sonlandırdı.