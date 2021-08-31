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  3. Konser sonrası saldırıya uğradı! Sanatçı Güvenç Dağüstün sosyal medya hesabından açıkladı!

Konser sonrası saldırıya uğradı! Sanatçı Güvenç Dağüstün sosyal medya hesabından açıkladı!

43 yaşındaki Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'de gerçekleştirdiği konser çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Konser sonrası saldırıya uğradı! Sanatçı Güvenç Dağüstün sosyal medya hesabından açıkladı!

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy’de verdiği konserinin ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Sanatçı Güvenç Dağüstün’ün avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından Dağüstün’ün konser sonrası saldırıya uğradığını bildirdi.

Günel, “Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun’ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

Konser sonrası saldırıya uğradı! Sanatçı Güvenç Dağüstün sosyal medya hesabından açıkladı!

DAĞÜSTÜN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırı sonrası ilk açıklamayı yapan Güvenç Dağüstün “Çok telefon, mesaj geliyor. Dönemiyorum. Darp raporu aldım, karakolda ifade veriyorum. Avukatım, arkadaşlarım yanımda. Belediye yetkilileri yanımda. Merak etmeyin. Şu işler bitsin, detaylı yazarım. Ama saldırganlar kimdi, neydi şimdilik bilmiyorum.”  ifadelerini kullandı.

Konser sonrası saldırıya uğradı! Sanatçı Güvenç Dağüstün sosyal medya hesabından açıkladı!

SALDIRGANLAR BİR SÜRE TAKİP ETMİŞ

Saldırı sonrası yüzü, kolu ve bacağında morluklar bulunan sanatçıya saldıranların 2 kişi olduğu ve saldırganların Dağüstün’ü bir süre takip ettikleri öğrenildi.

BirGün'e konuşan Dağüstün'ün avukatı Serkan Günel, saldırganların "Bu bu vurun" diyerek yumruk ve tekmelerle sanatçıya saldırdığını söyledi.

Günel özel güvenliğin olay yerine gelmesiyle saldırganların kaçtığını belirtti.

Twitter'da pek çok sanatçı ve siyasetçi de Dağüstün'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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