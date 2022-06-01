Konserini verdi, sevdiklerine veda etti! Ünlü şarkıcı Krishnakumar Kunnath hayatını kaybetti!

Hindistan'da 'KK' kısaltmasıyla bilinen sanatçı Krishnakumar Kunnath, geçtiğimiz gün verdiği konserin ardından kalp krizi geçirerek 53 yaşında hayata veda etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi da sanatçının ani ölümü üzerine sosyal medya hesabından "Kunnath'ın zamansız ölümü beni üzdü. Şarkıları geniş bir duygu yelpazesini yansıtıyor ve her yaştan insana hitap ediyordu. Onu her zaman şarkılarıyla hatırlayacağız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

"GÖZYAŞLARI DURMAYACAK"

Edinilen bilgiye göre; şarkıcının ölümü üzerine yakın sanatçı dostları da üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Ünlü şarkıcı için “Kunnath için gözyaşları durmayacak. Neden bu kadar erken gittin” şeklinde yorumlar yapıldı.