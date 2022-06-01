TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal'ın kişiye özel cesur dansı sosyal medyaya sızdırıldı! Kendine para bile saçtırmış! "Başörtünün anasını ağlattın!"Konserini verdi, sevdiklerine veda etti! Ünlü şarkıcı Krishnakumar Kunnath hayatını kaybetti!1 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 1 Haziran 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıFinalissima: İtalya - Arjantin maçı canlı izle | İtalya - Arjantin maçı S Sport canlı yayın izle linki1 Haziran 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 01.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSon dakika! Sağlık Bakanı açıkladı! Koca bir koronavirüs devri sona mı eriyor? "1 Haziran'dan itibaren..."TV8 canlı yayın Survivor All Star 121. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Kuruluş Osman 96. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeSon dakika: Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'da!Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Konserini verdi, sevdiklerine veda etti! Ünlü şarkıcı Krishnakumar Kunnath hayatını kaybetti!

Konserini verdi, sevdiklerine veda etti! Ünlü şarkıcı Krishnakumar Kunnath hayatını kaybetti!

Hindistan'ın sevilen şarkıcısı Krishnakumar Kunnath, verdiği konser sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Konserini verdi, sevdiklerine veda etti! Ünlü şarkıcı Krishnakumar Kunnath hayatını kaybetti!

Hindistan'da 'KK' kısaltmasıyla bilinen sanatçı Krishnakumar Kunnath, geçtiğimiz gün verdiği konserin ardından kalp krizi geçirerek 53 yaşında hayata veda etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi da sanatçının ani ölümü üzerine sosyal medya hesabından "Kunnath'ın zamansız ölümü beni üzdü. Şarkıları geniş bir duygu yelpazesini yansıtıyor ve her yaştan insana hitap ediyordu. Onu her zaman şarkılarıyla hatırlayacağız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Konserini verdi, sevdiklerine veda etti! Ünlü şarkıcı Krishnakumar Kunnath hayatını kaybetti!

"GÖZYAŞLARI DURMAYACAK"

Edinilen bilgiye göre; şarkıcının ölümü üzerine yakın sanatçı dostları da üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Ünlü şarkıcı için “Kunnath için gözyaşları durmayacak. Neden bu kadar erken gittin” şeklinde yorumlar yapıldı.

Konserini verdi, sevdiklerine veda etti! Ünlü şarkıcı Krishnakumar Kunnath hayatını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT