Arkadaşlarıyla, ailesiyle veya sevdiğiyle konsere gidip, eğlenceli anlar yaşamak isteyen vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların ardından "Konserler PCR testi kalktı mı 2022? PCR testi olmadan konsere gidilir mi 2022?" soru başlıklarına yanıt aramaya başladı. Peki, Konserler PCR testi kalktı mı 2022? PCR testi olmadan konsere gidilir mi 2022? İşte detaylar...

KONSERLER PCR TESTİ KALKTI MI 2022? PCR TESTİ OLMADAN KONSERE GİDİLİR Mİ 2022?

PCR testi zorunluluğu, Ocak 2022 itibarıyla kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, semptom göstermeyen hastalar dışındakilere PCR testi uygulanmayacağını, PCR testi zorunluluğunun da her alanda kaldırıldığını duyurdu. Buna göre, konserlere de PCR testi zorunluluğu olmaksızın gidilebilecek.

PCR TESTİ KAÇ SAAT GEÇERLİ?

PCR test uygulaması, girişten 48 saat (antijen, RT-LAMP veya TMA testi) veya 72 saatten (PCR testi) daha erken olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yaşadığınız şehirde ister özel ister devlet, herhangi bir hastanede veya sağlık merkezlerinde PCR testi yaptırabilirsiniz. Yetkililere göre PCR test sonuçları laboratuvar şartları ve test yoğunluğuna göre 3- 4 saatte sonuçlanmakla birlikte, testin tekrarlanması gerekebileceğinden 1 güne kadar uzayabilmektedir. Testin sonuçlarına ise e-Devlet'te yer alan e-Nabız uygulamasının raporlar kısmından ulaşabilirsiniz.

PCR TESTİ ÜCRETİ

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yaptığı açıklamada okullar ve üniversiteler için gerekli PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini açıkladı.

Özel hastanelerde ise hastaneye göre değişmekle birlikte ortalama 250 TL civarında bir ücret talep ediliyor.