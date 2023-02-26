Konstantine Sepiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantine Sepiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantine Sepiashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantine Sepiashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantine Sepiashvili 19 Mart 1986 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da კონსტანტინე სეფიაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantine Sepiashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantine Sepiashvili, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantine Sepiashvili'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Konstantine Sepiashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantine Sepiashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantine Sepiashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantine Sepiashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Dinamo II

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Tbilisi

13 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2013 yılında Metalurgi R.

25 Temmuz 2014 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2016 yılında Chikhura

12 Mayıs 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

1 Ocak 2019 yılında FC Samtredia

12 Şubat 2021 yılında Sioni Bolnisi

5 Temmuz 2022 yılında FC Gareji

Konstantine Sepiashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantine Sepiashvili şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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