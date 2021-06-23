Koronavirüs nedeniyle bankalarda ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeler yapıldı. Ev sahibi olmak isteyen ve bu bağlamda kredi çekmek isteyenler de internet arama motorlarında bankların faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Bizlerde sizler için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'ın konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarına haberimizde yer verdik. İşte Konut kredisi faiz oranları 2021 | 23 Haziran 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37’den başlamaktadır.

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58’den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.