Devriâlem ne demek, TDK'ya göre Devriâlem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pendik Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan Uluçınar Cami’si ibadete açıldıAyberk Pekcan kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayberk Pekcan'ın hastalığı nedir? Ne kanserine yakalandı?İhraz ne demek, TDK'ya göre İhraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2021 | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları | Konut kredi faiz oranları düştü mü?Caner Ak kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne? Hakem Caner Ak hangi takımlı?Kırık Hayatlar hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?Hande Erçel'in paylaşımı yürek yaktı! Vefat eden annesinin doğum gününü o sözlerle kutladı...2022 KYK burs başvuruları ne zaman ? 2022 KYK burs başvuruları başladı mı?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları | Konut kredi faiz oranları düştü mü?

Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları | Konut kredi faiz oranları düştü mü?

Kamu bankalarının kredi faiz oranlarında 200 baz puan indirime gitmesinin ardından Konut kredi faiz oranları düştü mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu kapsamda Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları haberimizde...

Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları | Konut kredi faiz oranları düştü mü?

Merkez Bankasının politika faizlerini yüzde 18'den 16'ya indirmesinin ardından kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yaptıkları ortak açıklamayla 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığını duyurdu. Söz konusu açıklama sonrası ev almak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar  Konut kredi faiz oranları düştü mü? sorusuna yanıt arıyorlar. Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları haberimizde... 

Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları | Konut kredi faiz oranları düştü mü?

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Konut kredisi faiz oranları Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası tarafından düşürüldü. Bu karar sonrası Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları | Konut kredi faiz oranları düştü mü?

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2021| İŞ BANKASI,TEB,YAPI KREDİ, AKBANK, GARANTİ KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut almak isteyen vatandaşlar için bankaların verdiği kredi faiz oranları değişiklik gösteriyor. İşte banka banka faiz oranları haberimizde...

İş Bankası konut kredi faiz oranı: 1,38

TEB Bankası konut kredi faiz oranı : 1,58

Garanti Bankası konut kredi faiz oranı:  1,52

Yapı Kredi konut kredi faiz oranı 1,44

Akbank klonut kredisi faiz oranı: 1,39

Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları | Konut kredi faiz oranları düştü mü?

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 

Kamu bankalarından Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yaptığı ortak açıklamayla kredi faiz oranlarını 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürdü. 

Ziraat Bankası'nda kredi faiz oranları yüzde 1,37'den 1,29'a geriledi.

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a düştü.

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29 olarak uygulanacak.

Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları | Konut kredi faiz oranları düştü mü?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT