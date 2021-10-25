Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları | Konut kredi faiz oranları düştü mü?

Merkez Bankasının politika faizlerini yüzde 18'den 16'ya indirmesinin ardından kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yaptıkları ortak açıklamayla 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığını duyurdu. Söz konusu açıklama sonrası ev almak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar Konut kredi faiz oranları düştü mü? sorusuna yanıt arıyorlar. Konut kredisi faiz oranları 2021 | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredi faiz oranları haberimizde...

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Konut kredisi faiz oranları Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası tarafından düşürüldü. Bu karar sonrası Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2021| İŞ BANKASI,TEB,YAPI KREDİ, AKBANK, GARANTİ KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut almak isteyen vatandaşlar için bankaların verdiği kredi faiz oranları değişiklik gösteriyor. İşte banka banka faiz oranları haberimizde...

İş Bankası konut kredi faiz oranı: 1,38

TEB Bankası konut kredi faiz oranı : 1,58

Garanti Bankası konut kredi faiz oranı: 1,52

Yapı Kredi konut kredi faiz oranı 1,44

Akbank klonut kredisi faiz oranı: 1,39

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankalarından Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yaptığı ortak açıklamayla kredi faiz oranlarını 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürdü.

Ziraat Bankası'nda kredi faiz oranları yüzde 1,37'den 1,29'a geriledi.

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a düştü.

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29 olarak uygulanacak.