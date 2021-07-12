Konut satış rakamları belli oldu, Haziran ayında düşüş var!

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında, yine bir önceki yılın Haziran ayına oranla %29,1 azalarak 134 bin 731'e düştü. Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI HAZİRAN AYINDA 28 BİN 878 OLARAK GERÇKLEŞTİ

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,5 azalma göstererek toplamda 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,4 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve %21,5 pay ile ilk sırada yerini aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 105 BİN 853 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Haziran ayında, Türkiye'de bir önceki yılın Haziran ayına göre %19,6 artarak 105 bin 853 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 616 konut satışı ve %18,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların pay oranı %75,9 oldu. Ankara 9 bin 412 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 714 konut satışı ile İzmir takip etti. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile yine Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 11,5 AZALDI

Ocak-Haziran ayları döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olan ipotekli konut satışı yüzde 60,9 oranında bir azalışla 104 bin 168, diğer satış türleri ise yüzde 25,2 artışla 448 bin 642 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 azalışla 167 bin 878, ikinci el konut satışları yüzde 9,9 azalışla 384 bin 932 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK IRAKLILAR KONUT SATIN ALIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den toplamda 773 konut satın aldı. Öte yandan, 683 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 250 konut ile Afganistan ve 192 konut ile Almanya vatandaşları Irak'ı konut satın alımında takip ettiler.