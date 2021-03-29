Konya Ardıçlı TOKİ başvuruları başladı! Konya TOKİ başvuru 2021

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Ardıçlı Mahallesi'nde yapımjı süren Konya Selçuklu Ardıçlı 1057 Adet Konut Projesi kapsamında satışa sunulan 170 adet konut için başvuruların başladığı duyuruldu. 29 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan başvurularda Toplu Konut İdaresi'nce inşaat çalışmaları devam eden konutların satışı kura çekimi işe gerçekleşecek.

KONYA TOKİ BAŞVURU 2021

Satışa sunulan 170 evden 131 tanesi 2+1 olup kalan 39 tanesinin de 3+1 olduğu öğrenildi.

Kura yöntemiyle satışa sunulan haneler için başvurular 29 Mart Pazartesi itibarıyla başlayıp 2 Nisan Cuma gününe dek sürecek.

Başvurular, Türkiye Halk Bankası A.Ş’nin Zafer Sanayi Sitesi şubesi kanalıyla yapılacak.

Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi ise 8 Nisan Perşembe 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

KONYA TOKİ BAŞVURU BEDELİ

Ardıçlı'daki TOKİ evleri için ödemeler 2+1 ve 3+1 konutlarda değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda 2+1 konutlarda başvuru bedeli bin lira olarak belirlenirken bu bedel 3+1 konutlarda ise 2 bin lira oldu.

Başvuru için gerekli şartlar arasında T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranırken bu şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacak, böylece başvuru tamamlanmış olacaktır.