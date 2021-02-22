Konya Belediyesi zabıta alımı 2021 ne zaman? Konya Belediyesi zabıta alımı 2021 başvuru şartları neler? Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ön lisans mezunu olan adaylar arasından 50 zabıta memuru alımı yapılacağına dair ilan yayımladı. Kadrolu çalıştırılacak adaylardan KPSS'de en az 65 puan almış olması isteniyor. İşte detaylar...

KONYA ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında şahsen Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın Konevi Mahallesi Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram adresine gidilerek yapılacak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

* Başvuru formu istenmektedir. Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca şu belgeler isteniyor;

* Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

* Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

* Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

* Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

* KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

* Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

* Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

* 2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

KONYA ZABITA MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türkiye vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

* İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

* İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

* 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

* Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

* 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

* Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak şartları aranmaktadır.