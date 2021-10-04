Parliament night blue fiyat 2021 |Parliament fiyatları ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show bitti mi? İbo Show yeni sezon ne zaman 2021?Türkiye - Norveç maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?HD sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? HD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Müge Anlı Hüseyin ve Mehmet Şen olayı ne? Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim öldürdü?Winston sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Murattı fiyat 2021 | Murattı fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi?İBB eğitim desteği başvuru şartları nedir? İBB Genç Üniversiteli 3200 TL burs ne zaman verilecek?Uzmanlar uyarıyor: 'Korona gibi tehlikeli grip salgını başlayacak' En riskli 3 grup açıklandı!2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları | 5000 Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru kılavuzu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Konya Ereğli'de 12 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi! Koyunu kurtarmak istemişti

Konya Ereğli'de 12 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi! Koyunu kurtarmak istemişti

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Konya Ereğli'de 12 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi! Koyunu kurtarmak istemişti

Ereğli'nin Sarıca Mahallesi'nde koyun otlattığı sırada havuza düşen koyunu fark ederek havuza atlayan 12 yaşındaki M.D, suda çırpınmaya başladı.

BABASI VE ABLASI KURTARAMAYA ÇALIŞTI

Sulama havuzuna düşen M.D'yi gören baba F.D. ve ablası havuza atladı. Daha sonra bi sonuca ulaşamayan baba ve abla, polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucu sulama havuzunda M.D'nin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Konya Ereğli'de 12 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi! Koyunu kurtarmak istemiştiKonya Ereğli'de 12 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi! Koyunu kurtarmak istemiştiKonya Ereğli'de 12 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi! Koyunu kurtarmak istemiştiKonya Ereğli'de 12 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi! Koyunu kurtarmak istemişti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT