Konya Ereğli'de 12 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi! Koyunu kurtarmak istemişti

Ereğli'nin Sarıca Mahallesi'nde koyun otlattığı sırada havuza düşen koyunu fark ederek havuza atlayan 12 yaşındaki M.D, suda çırpınmaya başladı.

BABASI VE ABLASI KURTARAMAYA ÇALIŞTI

Sulama havuzuna düşen M.D'yi gören baba F.D. ve ablası havuza atladı. Daha sonra bi sonuca ulaşamayan baba ve abla, polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucu sulama havuzunda M.D'nin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.