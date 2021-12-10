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  3. Konya Ereğli'de vahşice işlenmiş cinayet! Başına çuval geçirildi, domuz bağıyla boğularak öldürüldü!

Konya Ereğli'de vahşice işlenmiş cinayet! Başına çuval geçirildi, domuz bağıyla boğularak öldürüldü!

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi, başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı olarak ölü bulundu.

Konya Ereğli'de vahşice işlenmiş cinayet! Başına çuval geçirildi, domuz bağıyla boğularak öldürüldü!

Olay, saat 10.30 sıralarında, Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Afgan Nakibullah Rüstmi, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan 3 arkadaşı tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı şekilde ölü olarak bulundu.

Nakibullah Rüstmi'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya Ereğli'de vahşice işlenmiş cinayet! Başına çuval geçirildi, domuz bağıyla boğularak öldürüldü!

ZEYTİNBURNU KAYITLI

Nakibullah Rüstmi'nin, Göç İdaresi tarafından İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu yönünde kayıtlı olduğu belirlendi. Konya'daki ev sahibinin ise polise, evi 1 kişiye kiraladığını ve 4 kişinin kaldığından bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Konya Ereğli'de vahşice işlenmiş cinayet! Başına çuval geçirildi, domuz bağıyla boğularak öldürüldü!

Nakibullah Rüstmi'yi öldüren şüpheli veya şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatılırken, ev arkadaşı 3 Afgan da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Konya Ereğli'de vahşice işlenmiş cinayet! Başına çuval geçirildi, domuz bağıyla boğularak öldürüldü!

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