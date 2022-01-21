TOKİ'den ev sahibi olmak için bekleyen milyonlarca insan Konya Toki Ardıçlı kura sonuçları isim listesi 2022 | 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı konu başlıklarına yanıt arıyor. TOKİ'den yapılan kura duyurusunda "Konya Selçuklu Ardıçlı 2-4-5 ve 6.Etaplar 430 Adet Konut Projesinde satışa sunulan konutların "Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kura " çekilişi 20 Ocak 2022 tarihinde; Saat 11:00'de İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır. Konya Selçuklu Ardıçlı 3. Etap projesinde yer alan 2+1 tipi 331 adet ve 3+1 tipi 205 adet konut, satışa ilave edilmiştir." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

KONYA TOKİ ARDIÇLI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022 | 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Konya Ardıçlı TOKİ kura sonucu ve isim listesi sorgulama için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

TOKİ ARDIÇLI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 2+1 Engelli Kura çekilişi sonucu isim listesi:

Yonus Ateş, Abdullah Gür, Yüksel Karadağ, Nurten Aydoğdu, Havva Yüzbaşıgil, Ahmet Toraman, Osman Kuş, Gazi Özkan, Ali Yıldız, Fadime Özdemir, Hasan Erorgun, Sebahat Pala, Mustafa Çiftçi, Erol Akkaş, Şeyma Filizfidan, Nursel Erol, Rahime Bilimgut, Adem Akbağ, Abdullah Uğur Aktan, Abdullah Örs, Yeter Karataş, Mustafa Uzunkaya, Mustafa Bulduk, Hatice Koyuncu, Ayten Berna Çobanoğlu, Mustafa Murat Meriç, Mevlüt Demirci, Ramazan Çelik, Necdet Tümer, Mehmet Fatih Özcan, Arife Büyüktoka, Mehmet Balkır, Durmuş Ekiz, Mesut Arslan, Süleyman Dal, Derya Aktürk.

TOKİ Ardıçlı 2+1 Daireler Kura çekilişi sonucu isim listesi (Konya Selçuklu 2022):

Behiye Karabulut, Mustafa Parlak, Mustafa İlyas Akbağ, Gülten Kaya, Mehmet Özcan, Muhittin Ölmez, Yunus Emre Avcı, Güldane Betül Evran, Ahmet Nurullah Candan, Mesut Çopur, Hacer Lale, Bilal Yılmaz, Omuz Küçüksüle, Ahmet Erol, Housan Alshekko, Kadriye Küçüksarı, Ayşe Mine Yüksel, Fadime Melek Kılıç, Ersen Yelaldı, Teslime Özdemir, Hatice Turgut, Duru Güngör, Elif Yanık, Ertuğrul Türkmen,

Hatice Betül Ekici, Hatice Polat, Seyit Oskay, Dilek Ceylan, Engin Kartal, Mehmet Aktu, Selma Candemir, Nigar Aydemir, Selçuk Küçükkaraca, Ayşe Çevik, Fatma Irk, Ferhat Polat, Zafer Durdu, Ali Çolak, Hilal Çoban, Rabia Adviye Bingül, Fatma Akgül, Pelin Tenikecier, Dursun Ali Arslan, Kezban Mert, Havva Gül, Kemal Gider, Onur Alperen Dağlı, Sedat Ak, Kerem Kökkaya, Elmas Kişier, Sefa Çatal,

Musa Kazım Şahin, Muhammet İnan, Avniye Onat, Fatih Serkan Keşgil, Mevlüt Duran, Muhammet Kandemir, Sema Zeybek, Sebahattin Fener, Ebru Çapan, Soner Tuncer, İsmet Dursun, Aydın Alıcı, Ceyda Doğan, Kübra Koçer, Bülent Odacı, Menderes Özkan, Hüseyin Düdükcü, Şengül Tüzün, Esat Özşahin, Ayça Tarhan, Hidayet Kalay, Mustafa Öz, Mustafa Dilek, Mustafa Öcalır, Hakan Deniz,

Sinan Akbaş, Gökhan Özdemir, Seyran Çoban, Ali Yılmaz, Ayşegül Bağcı, Merve Çiftçi, İmran Bıçakçı, Tefik Güler, Ayşe Gökçe, Müjgan Oğurlu, Sefa Nur Arık, Kerim Kaya, Hamza Harmankaya, Ahmet Semerci, Havva Aytek, İlyas Yücesoy, Mustafa Toklu, Elif Durmaz, Şükrü İyilik, Fatih Camcı, Muzaffer Patlak, Mehmet Zafer Tömtöm, Sibel Eser, Abdullah Duymaz, Ahmet Eken, İzzet Keskin,

Ramazan Mansız, Fevzi Emre Dündar, Mehmet Elbiç, Abdurrahman Yarar, Mükremin Aslan, Merve Can, Hatice Buğdaycı, Ramazan Tüfekçi, Ayşenur Erdem, Bayram Eroğlu, Fatih Türkkan, Furkan Küçük, Ali Uyar, Ahmet Kulak, Feruz Odacı, Sevilay Şahin, Savaş Gün, Adnan Seyrek, Fatma Nur Yel, Ferhat Özkaya, İlhan Devret, Fatma Aladağlı, Emine Esra Çoşkun, Ahmet Avcıoğlu, Gökçe Aydın,

Halil Göktaş, Arife Avşar, Ali Alın, Bekir Aydın, Rahim Çimen, Aziz Acar, Medine Uzun, Mücahit Kara, Yusuf Samet Kavun, Büşra Köse, Şule Küçük, Gizem Öztaş, Yakup Yeter, Hasan Hüseyin Atar, Ömer Topçu, Raziye Zeybekoğlu, Salih Çiftçi, Muhammet Bademci, Muhammed Mustafa Kandak, Osman Büyükeken, Fatma Selma Cankurt, Mustafa Sarıgül, Yasin Kondu, İsmail Zengin,

Muhammet Ateşsoy, Yasin Koç, Mustafa Duman, İrfan Ercan, Mehmet Tutar, Muhittin Başkaya, Mehmet Mut, Şevki Akkaş, Sema Durak, Mehmet Öner, Ramazan Kayan, Gökhan Karabardak, Firdevsi Altınok, Mehmet Kocaer, Oğuzhan Araba, Kübra Akçam, Şahin Bayram, Türkan İnel, Büşra Aydınlık, Kudret Eser, Abdullah Demirci, Sefer Büyüker, Sadiye Kardaş, Öznur Konak, İsmail Türkmen,

Kadir Kıvrak, Hakan Ağar, Gökhan Çoban, Mehmet Eroğlu, Mustafa Mesut Erdoğan, Erman Demircier, Mehmet Dinç, Abdullah Gül, Fatma Atçeken, Hasan Şahin, Kadriye Dinç, Veli Emre Taş, Selma Selvi, Gamze Apaydın, Adil Çakın, Saadettin Alan, Esma Dişci, Fatma Hasyılmaz, Nuran Ünal, Miyase Enli, Atike Güzel, Atilla Eyüp Kara, Feride Yıldız, Kübra Avcı, Tuba Büyüköz, Yakup Demircin,

Ahmet Akyol, Ahmet Hüsrev Kıpçak, Tevfik Sarı, Veli Çevik, Suda Naz Meşe, Mecit Karaman, Muhammet Şahin, Ramazan Koçak, Hamza Lütfi Çelen, Cemil Paçal, Mustafa Karataş, Umut Dağ, Hakkı Özyolgösterici, Şahin Öztürk, Muzaffer Özsağlam, Hakkı Küçüksüle, Kiraz Gül, Nezir Demir, Abdullah Bozdemir, Havva Çetin, Mustafa Gözel, Ali Küççük, Oğuzhan Kocabaş,

Salih Elma, Merve Kurt, Fevzi Karakuş, Pınar Anlamaz, Fadime Özbahçe, Kafiye Nisa Derya, Halil Doğan, Durdu Aybattı, Hüseyin Yalın, Rukiye Gündoğmuş, Sadene Poyraz, Ali Önal, Kezban Büyükkartal, Osman Memiş, Murat Sümer, Şerife Özketen, Meryem Çağman, Mehmet Akman, Bünyamin Dağ, Halil İbrahim Özen, Mesut Salta, Hacı Yusuf Onaran, Semra Balkaymak.

Onur Alican Yılmaz, Hüseyin Akbaş, Saime Yontur, Ramazan Tomak, Kerime Boduk, İsmail Büyükdere, Gülperi Şahinbay, Şifa Arıkan, İsmet Döner, Mehmet Türkyılmaz, Beyza Suda Koç, Fatma Kökçe, Muhammet Ali Tahtaoğlu, Mehmet Arı, Hasan Ali Boztaş, Ali Aytekin, Genç Osman Topçu, Mahmut Erdem, Yusuf Ardıç, Muhammet Yılmaz, Servet Yaşar, Sena Kılıç, Emine Başer, Emine Fidan,

Fatma Eskicioğlu, İhsan Aydoğan, Mevlüt Über, Mustafa Cengiz, Ali Altıparmak, Fatma Çetin, Mehmet Süslü, Nazif Parla, Osman Yemişoğlu, Erol Zengin, Bayram Ali Görgün, Kezban Saçan, Nazif Özdemir, Nurullah Depreli, Makbule Yalman, Mehmet Soybelli, Emine Ekin, Burak Şener, Ünzüle Aydoğdu, İbrahim Serhat Hocazade, Mihriban Başdemir, Kamil Kürşat Yumrutaş, Hasan Demir, Muhammet Hanifi Akbaş,

Gamze Harmankaya, Uğur Yiğit, Mehmet Ata Daş, Serpil Karademir, Büşra Duygu, İbrahim Ethem Güneş, Yüksel Akçay, Şevket Çorum, Sibel Yaşar, Salih Tınas, Emel Gümüş, Nuri Atalay, Nurten Ünaldı, Nisanur Gümüş, Sadettin Gündemir, Muhammed Coşkun, Aykut Kayaalp, Muhammed Furkan Taşdemir, Osman Saraç, Zeliha Bardakçı, Mukaddes Doğramacı, Turgut Karakuş, Gökhan Civelek,

Murat Mermer, Hakan Donlar, Furkan İçil, Fatih Eser, Ahmet Elabdullah, Burak Altuntaş, Muhammet Üstün, Alirıza Turhan, Sedat Kayan, Volkan Yavuz, Mevlüt Özdemir, Himmet Akpınar, Nurcan Türkeş, Celalettin Yunus Gündüzgezer, İzzet Can Ergül, Hurşit İlhan, Abdullah Furkan Paçan, Mustafa Eren Gökmen, Müslüm Bayanbudak, Mücahid Örnek, Onur Ponçaklı, Emine Töke, Fadime Çakar Avcu,

Hatice Kocalar, Ahmet Yıldırım, Hasan Kemer, Numan Bozdağ, Ömer Avcı, Merve Kan, Ayşe Saçak, Berna Bozkurt, İsmail Başaran, Elife Karakoç, Asuman Arslan, Hasan Hüseyin Bal, Ahmet İçöz, Mustafa Yüce, Havva Eroğlu, Bilal Gürpınar, Ferhat Gönç, Mehmet Küçük, Orhan İbiş, Murat Sarı, Kenan Kılıç, Ferhat Suludere, Mustafa Kemer, İbrahim Koyuncu, Arzu Özarın, Melek Kuşçular, Gamze Yavuz,

Fatih Vural, Hasan Güden, Fatma Nur Kocabıyık, Havva Uray, Celalettin Karaköse, Hilal Yaylaz, Safa Bilir, Mehmet Akarsu, Mukaddes Benli, Hatice Kübra Özden, Doğukan Ayaz, Sultan Aygır, Mehmet Ali Bütün, Hüseyin Çöllü, Nefise Beyaz, Veli Sezer, Gökhan Görücü, Mustafa Altun, Niyazi Yıldırım, Şerife Kibar, Fadime Aktaş, Mahmut Tekgöz, Ramazan Ergün, Salim Kaymak, Rabia Şimşek,

Sadirettin Canpolat, Pınar Sağır, Hüseyin Görür, Hüseyin Durut, Şaban Uğuz, İbrahim Işıcık, Ali Rıza Gündoğar, Bilal Değirmenci, Ömer Berrak, Melek Demirli, Abdurrahman Güleç, Muammer İyiçora, Ahmet Başakcı, Murat Yıldırım, Selçuk Özer, Ömer Faruk Erkmen, Semih Sayın, Murat Altuntaş, Cengiz Yılmazberber, Berkay Çelik, Sibel Ilgar, Şahin Akın, Süleyman Ulusoy, Fatih Serdaroğlu,

Hanifi Başaran, Elife Akkoyun, Ayşe Karakaya, Sultan Arı, Neslihan Mermer, Halim Eker, Mehmet Bolluk, Mustafa Atasever, Yusuf Taban, Cihan Körük, Makbule Odabaşı, Hüseyin Başoda, Erkan Doğan, Şerife İlkbahar, Adem Fırat, Erkan Mermer, Handan Baran, Hasan Kaçar, Ahmet Boduk, Muhammet Ali Gündüz, Hatice Aktaş, Alper Soysal, Hasan Hüseyin Genç, Servet Akın, İdris Seleş, Yasin Mutlu, Olcay Yılmaz, Aziz Türkyılmaz, Yakup Yiyen, Hafize Çetme.

Mehmet Mutlu, Nilüfer Kuyrukçu, Gülser Kuzu, Halise Tok, Münir Türkel Güzel, Hüseyin Yakar, Halil Levent Bayram, Nurettin Yılmaz, Mehmet Ali Savcın, Hacer Er, Murat Acar, İsa Öz, Abdullah Dalkılıç, Ali Kölüş, Zeliha Yılmaz, Durdane Rabia Durdu, Muhammet Akkuş, Emrah Akbaş, Mustafa Can, Sevilay Binar, Hanifi Kavaşçinay, Fatih Çelebi, İsmail Çınar, Raziye Özdemir, Selahattin Erenler,

Salime Öztekin, Orhan Erkuş, Ersin Kocaman, Emine Çalışkan, Ali Büyükırmak, Fatih Bölek, Ümran Karakoç, Yasin Küçükkavas, Mehmet Akcan, Hamdi Zeren, Arif Marlalı, Okan Çelik, Nuray Yılmaz, Kübra Acar, Tevfik Güral, Şerife Gezeroğlu, Adem Gülü, Emre Kavak, Sümeyye Nur Büyükaksoy, Muhammet Altay, Kevser Genç, Mustafa Demiroğlu, Adem Tepeköy, Gülsün Keleş, Mehmet Akif Kutlu,

Nazife Deniz, Muhammed Ceylan, Muhammer Tekmen, Alpaslan Kaya, Mustafa Coşkun, Fait Üstündağ, Mehmet Gürel, Satılmış Ekici, Harun Aydar, Murat Demir, Ahmet Karademir, Kübra İpek, Emre Ünüvar, Soner Selçuk Tekeli, Meral Yılmaz, Mustafa Tekeli, Mehmet Samancı, Yaşar Gürler, Mehmet Karateke, Aldoğan Soyarslan, Beyza Kasalak, Gülnaz Kartal, Müzeyyen Dikbaş, İlkay Kocaman Soylu,

Oğuzhan Gülsefa, Hasan Hüseyin Gültekin, Ahmet Halil Dur, Sefa Kaya, Samet Büyükyıldırım, Ahmet Boğaz, Tuba Akdemir, Abidin Çakıoğlu, Muhittin Böyük, Orhan Sarıkaya, Kerem Yıldız, Doğan Topuz, Cansu Önal, Mücahit Özdemir, Emre Kul, Mübeyra Öncül, Ayşe Hançer Elma, Abidin İriş, Harun Bal, İdris Olgun, Elmas Bozburun, Osman Polat, Furkan Emre, Rukiye Aslı Çiftçi, Mustafa Yalınız,

Mustafa Yaşkır, Yeliz Akgüneş, Muharrem Yıldırım, Hasan Hüseyin Kırıcı, Hatice Çetin, Yunus Furkan Köylüoğlu, Zeynep Eskimez, Hasan Özdere, Döne Gezer, Musa Yargı, Hasan Tahsin Özer, Mehmet Can Adar, Sıtkı Başpınar, Fatma Gök, İbrahim Ahmet Uymaz, Fadime Uyanık, Yusuf Kaya, Muhammed Enes Ünal, Tuğba Gül Cevizci, Nur Hayat Adam, Ebru Koçer, Cihat Memiş, Himmet Gökhan Gödeş,

Abdurrahman Karaman, Onur Mazlum, Hüseyin Gök, Yunus Emre Sayan, Mine Azizoğlu, Sercan Güven, Cennet Güler, Mevlüt İnci, Sariye Coplan, Meral Öztürk, Derviş Doğan, Cemile Baran, Samet Dağdeviren, İsmail Candan, Hüsamettin Yanirgan, Emine Avşar, Bayram İpek, Gamze Diken, Abdurrahman Türkmen, Nuran Küçükhan, Özgür Karataş, Mustafa Aydın, Sema Kahraman,

Melihcan Yiğitoğlu, Osman Tay, İsmail Horoz, Ömür Büşra Akar, Fatih Akan, Fetihe Karacam, Sıdıka Nur Öztekin, Eşe Gök, Feridun Akyazı, Yunus Aydın, Mustafa Seçilmiş, Ali Fatih Özer, Ramazan Aztekin, Samet Öztürk, Erdal Bitmez, Yusuf Karalı, Muhammed Ali Bahar, Esra Çalışkan, Samet Dölek, Tuba Özse, Müzeyyen Cengiz, Seyhan Çelik, Emre Demirbaş, İsmail Bayanbudak, Ayşe Türkyılmaz,

Ramazan Polat, Ayşe Hadar, Mehmet Beyazıt Adıgüzel, Recep Doğan, Muhammed Dutla, Habib Muhammed Toprakkale, Mustafa Dilek, Zühtü Demirbaş, Refika Doğan, Abdulvahap Akarsu, Mustafa Zengindeveci, Mehmet Güngör,Emre Şahan, Hilmi Aydın, Kazım Ünlü, Ramazan Mut, Ammar Yasin Ergin, Yunus Emre Şahin, Asiye Utlu, Zeynep Teke, Yasin Büyükaslan,

Ayşe Uçaroğlu, Mustafa Kesgin, Hasan Basri Durkun, Saliha Nalvuran, Habibe Öz, Ramazan Eytürk, Seyit Can Eroğlu, Taibe Turhan, Hamza Alımcı, Fadimeana Adıyaman, Mehmet Ali Yıldız, Mustafa Akpınar.

TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı 3+1 Şehit Aileleri Kura çekilişi sonucu isim listesi:

Hasan Kıraç, Erol Çil, Keziban Fidan, Volkan Tunç, Mustafa Sağlam, Bekir Koyun, Arife Betül Kılıç, Şerife Dinçer, Ayşe Akın, Miyase Güden, Ayşe Doğru, Ufuk Kamalı, Ramazan Çakmakçı, Raziye Navruz, Meleke Erkaarabaş, Harun Kara, Kadir Yıldırım, Celil Ömer Aygün, Mehmet Ergüner, Makbule Küçükkartal, Kadir Tok, Tuba Gücüyetmez, Aydın Keleş, Hatice Yalçın, Şengül Demir, Nuriye Dığrak, Funda Ergün.

TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı Evleri 3+1 Engelli Kura çekilişi sonucu isim listesi:

Sıddıka Altuntaş, Sami Şahin, Mehmet Karakoç, Mesut Büyükçifçi, Batı Yavuz, Halime Ateş, Emine Nur Öz, Zeynep Nur Ergün, Ardan Işık, Leyla Bozlar, Fadimana Bortepe, Süleyman Sırrı Okumuş, Mustafa Demircan, Yakup Diril.

TOKİ Konya Ardıçlı 3+1 Daireler Kura çekilişi sonucu isim listesi (Selçuklu 2022):

Bayram Marsak, İsmail Çelik, Mehmet Ali Korucu, Sevda Özdemir, Ali Can Özçelik, Ramazan Parlayıcı, Muhammet Gezer, Mustafa Filiz, Hatice Altunsoy Şahin, Muharrem Doğan, Ali Poyraz, Mehmet Poslu, Ramazan Karasu, Nazmiye Kara, Cemal Ataseven, Mustafa Teke, Dilek Altan, Şerife Su, Rafet Güven,

Gülşah Baktemur, Mustafa Ağar, Yunus Akca, Eda Nur Gökdere, Ali Kemal Can Şalkacı, Ercüment İlden, Mehmet Büyükçiçek, Abdulkadir Tek, Ömer Yıldız, İsmail Kara, Ahmet Özek, Fatih Kahveci, Yeliz Yavuz, Ali Uysal, Ayşenur Şahin, Erdal Karabulut, Mehmet Özpostalcı, Göküş Çoban, Süleyman Zengin,

Adem Demirbaş, Mevlüt Yasin Kocabaş, Mehmet Yıldız, Ahmet Pulluk, Hamdi Koçcu, Süleyman Atalay, Mehmet Çelik, Bülent Candan, Ayşe Uslu, Bayram Hadimli, Safiye Yılmaz, Kamil Kılıç, Tülüşah Esen, Fatma Gülşen Özal, Emre Yıldırım,

Rumeysa Büyükkeçeci, Osman Karataş, Hediye Gökçepınar, Fatih Apan, Serhat İlboğa, Ahmet Akbayır, Erdal Parlak, Hüsnü Taşkafa, Mustafa Kaynar, Burcu Bozkır, Mehmet İnanç, Recep Özhan, Cevdet Düzenci, Emre Çaylak, Mehmet Acar, Merve Özmen, Hilal Uçar, Salih Yıldırım, Mehmet Acar, Bahri Gökdeniz, Hatice Kıvrak, Hamdi Dut, Ünal Kal, Ümmügülsüm Ertul, Seyyit Taşçı, Ali Kıssal,

Zeynep Hilal Kul, Ramazan Kara, Ayşe Kara, Azad Dedeoğlu, Gamze Fikirlibaş, Mustafa Uçar, Ali Koç, Sevim Kesin, Gözde Kesdirici, Ahmet Hüsrev Dolapcı, Erdal Ervan, Hasan Tarımcı, Ahmet Sami Haman, Müslüme Yıldırım, Recep Yapar, Hasan Özkara, Bünyamin Yaman, Recai Yiğit, Abdullah İçöz, İsmail Uzundal, Remzi Kahraman, Şerife Demirok, Münür Toğan, Gökhan Oruç, Yılmaz Kalkan,

Hasan Altıparmak, Neriman Bayrakcı, Şeyma Balaban, Recep Avşar, Özcan Gazcıoğlu, Güler Mercan, Kevser Tarhan, Mehmet Doğru, Hasan Erdikli, Nazım Aybaş,Havva Açıkgöz, Hüseyin İşler, Berkan Tufan, Mustafa Selçuk, Kübra Kenanoğlu Kavruk, Ali Ertaş, Muammer Metin Yeloğlu,

Halil İbrahim Altan, Fatma Taşoluk, Sıracettin Acar, Remzi Yılmaz, Memiş Ayvaz, Muammer Çimen, Ali Beki Özçetin, Salim Sarıkaya, Heysem İsmail, Rukiye Öztürk, Firdevs Tan, Hikmet Taşbaş, Gamze Koç, Ömer Faruk Çokdoğruol, Hikmet Gülen, Ferdi Koç, Kezban Yıldız, Semati Kahraman, Kadir Özavcı, Fatma Elmalı, Satı Kara, Mahmut Sami Kavak, Hacı Veys Acar, Ahmet Alperen Tuna, Enes Uçar,

Ahmet Uluşan, Murat Kala, Mehtap Baş, Haşide Beken, Ayşenur Coşkunçay, Fatma Gamze Aka, Büşra Demir, Emine Afşar, Şeyma Nur Erçiftçi, Canan Kırımlı, Derya Aydemir, Mehmet Yaşar Işık, Azize Şengüler, Kübra Nur Harmankaya, Şeyma Yağcı, Ali Barış Karapınar, Yaşar Com, Yasan Bayram, Uğur Kök, İsmail Karademir, Zeynep Yedipunar, Tuğçe Oran, Zeliha Taş, Ramazan Doğan,

Emre Güven, Elif Özlem Üstün, Selçuk Demirhan, Sadrettin Çığır, Emine Dinçsoy, Merve Erkek, Erkan Tosun, Halime Kala, Ali Sekmen, Hakan Yazar, İsmail Nar, Mevlüt Figen, İbrahim Dığrak, Erdal Sevsarı, Özgür Ata, Kübra Yaman, Muhammed Furkan Öz, Selda Ilgar Bayram, Ömer Karataş, Arife Uğurlu, Seval Akyıldız, Hasan Ateş, Ömer Çalkar, Ersin Ünlü, Aynur Gençoğlu, Ferhat Altay, Dilek Bayrakçı, Burak Altuntaş, Barış Beydoğan, Ülfet Semerci,

Hacer Kesen, Gülistan Berktaş Şimşek, Raziye Görmez, Hatice Turgut, Adem Güney, Ercan Çiftçi, Naciye Sarkurt, Ersin Mazlum, Tuğba Bardakcı, Ümran Danışık, Hasan Mücevher, Tuba Erşan, Yusuf Bilir, Gülşen Dönmez, Sevimnur Türkoğlu, Ervanur Yeniay, Arif Özlü, Arife Ünlüer, Şerife Koçak, Zekiye Aydemir.