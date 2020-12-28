Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası ulusa sesleniyor!Çılgın sayısal loto sonuçları 28 Aralık 2020 PaqzartesiOn Numara çekiliş sonuçları 28 Aralık 2020 (MPİ)AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Fatih Kaya siyasi yaşamıKemal Doğulu'dan Exxen'de başlayacak projesi hakkında çok özel açıklamalarFenerbahçe'nin Audi Cup'a katılacağı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıOlay TV'den yeni hamle: İsmini tvhaberi.com olarak değiştirdi!AK Parti Kadıköy İlçe Başkan Adayı Fatih Kaya kimdir? Fatih Kaya kaç yaşında? Nereli?Beşiktaş-Sivasspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİBursaspor-Eskişehirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Konya'da CHP belediyeleri | Konya'daki CHPli belediyeler hangileri?

Konya'da CHP belediyeleri | Konya'daki CHPli belediyeler hangileri?

En son 31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde, iktidar partisi olan AK Psrti, kentte yüzde 70 ,53 oy oranıyla rakiplerine fark attı. Peki Konya'da CHPli belediye var mı? İşte Konya'da CHP belediyeleri...

Konya'da CHP belediyeleri | Konya'daki CHPli belediyeler hangileri?

31 Mart yerel seçimlerinde, Konya'da AK Parti yüzde 70,53 oy oranına ulaşarak büyük farkla diğer rakiplerini geride bıraktı. Yaklaşık bir milyon 200 bin kişinin oy kullandığı seçimlerde, 859 bin 115 oy alan AK Partili Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki Konya'daki CHPli belediyeler hangileri? İşte Konya'da CHP belediyeleri...

KONYA'DAKİ CHPLİ BELEDİYELER HANGİLERİ? KONYA'DA CHP BELEDİYELERİ

Konya'da yalnızca Tuzlukçu ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindedir. Nurettin Akbuğa da Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı görevini yürütmektedir. 

AHIRLI

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    İsa Akgül    1.610    %48.4
İYİ Parti    İYİ Parti    Ceylan Arslan    802    %24.1
BBP    Büyük Birlik Partisi    Mustafa Öncü    632    %19.0
DP    Demokrat Parti    Vehbi Özalp    265    %7.96
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Ömer Faruk Aksu    17    %0.51

AKÖREN

MHP    Milliyetçi Hareket Partisi    İsmail Arslan    2.627    %68.0
İYİ Parti    İYİ Parti    İbrahim Ataç    777    %20.1
BĞMSZ    Bağımsız    Tahir Dinç    373    %9.67
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Münir Ünveren    43    %1.11
SAADET    Saadet Partisi    Mustafa Perihan    38    %0.98

AKŞEHİR 

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Salih Akkaya    27.514    %49.4
İYİ Parti    İYİ Parti    Osman Fedai    23.235    %41.7
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Eyüp Oyan    4.147    %7.46
BĞMSZ    Bağımsız    Mustafa Doğan    238    %0.42
DP    Demokrat Parti    İbrahim Uçar    206    %0.37
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Hüseyin Bektaş    153    %0.27
DSP    Demokratik Sol Parti    Pakize Güleray    130    %0.23

ALTINEKİN

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Muharrem Dere    5.759    %61.4
İYİ Parti    İYİ Parti    Sırrı Ezdemir    3.533    %37.6
SAADET    Saadet Partisi    Mustafa Özeskici    60    %0.64
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Fatma Çobanoğlu    21    %0.22

BEYŞEHİR 

BĞMSZ    Bağımsız    Adil Bayındır    20.956    %47.4
AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Üzeyir Yaşar    20.633    %46.7
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Mertcan Güçlü    1.322    %2.99
SAADET    Saadet Partisi    Mustafa Acar    931    %2.10
DP    Demokrat Parti    Mehmet Balkı    291    %0.65

BOZKIR

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Sadettin Saygı    9.958    %63.0
BBP    Büyük Birlik Partisi    Mehmet Akif Ülker    3.959    %25.0
İYİ Parti    İYİ Parti    Kemal Esenkaya    1.501    %9.51
SAADET    Saadet Partisi    Mehmet Keser    209    %1.32
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Yüksel Vurmaz    157    %0.99

CİHANBEYLİ 

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Mehmet Kale    12.580    %42.4
HDP    Halkların Demokratik Partisi    Mehmet Yalçın    9.380    %31.6
SAADET    Saadet Partisi    Mehmet Satılmış    7.527    %25.4
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Ahmet Kocaman    73    %0.24
DSP    Demokratik Sol Parti    Yunus Emre Afşar    61    %0.20

ÇELTİK

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Ali Meşe    4.527    %69.8
İYİ Parti    İYİ Parti    İzzet Çalık    1.896    %29.2
SAADET    Saadet Partisi    Arif Ali Şahbaz    44    %0.67
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Recep Erşahin    12    %0.18

ÇUMRA

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Halit Oflaz    26.922    %67.6
İYİ Parti    İYİ Parti    Rafet Gülşen    9.619    %24.1
SAADET    Saadet Partisi    Abdullah Uysal    2.225    %5.59
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Veli Harman    712    %1.79
DP    Demokrat Parti    Ali Sütcü    159    %0.39
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    İbrahim Akbal    136    %0.34

DERBENT 

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Hüseyin Ayten    2.136    %68.8
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    İsmail Fidan    838    %27.0
SAADET    Saadet Partisi    Hüseyin Karaçam    118    %3.80
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Sürreyya Başaran    10    %0.32

DEREBUCAK

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Ahmet Kısa    2.357    %60.7
İYİ Parti    İYİ Parti    Yusuf Uyar    1.491    %38.4
SAADET    Saadet Partisi    Hüseyin İrmikci    15    %0.38
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Abdullah Çetinkaya    14    %0.36

DOĞANHİSAR

MHP    Milliyetçi Hareket Partisi    İhsan Öztoklu    5.714    %52.4
İYİ Parti    İYİ Parti    Abdullah Koç    4.400    %40.4
SAADET    Saadet Partisi    Veysel Kapcı    520    %4.77
DP    Demokrat Parti    Yusuf Özdoğan    130    %1.19
VATAN    Vatan Partisi    Ahmet Akdağ    79    %0.72
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Emine Bilgi    49    %0.44

EMİRGAZİ 

MHP    Milliyetçi Hareket Partisi    Nurişen Koçak    3.313    %63.8
SAADET    Saadet Partisi    Dursun Ali Yaşa    1.747    %33.6
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Dursun Döleker    88    %1.69
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Figen Teke    22    %0.42
DP    Demokrat Parti    Mustafa Şafak    16    %0.30

EREĞLİ 

BĞMSZ    Bağımsız    Hüseyin Oprukçu    30.592    %36.0
AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Adem Erdal    26.823    %31.6
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Bülent Ecevit Tatlıdil    22.931    %27.0
İYİ Parti    İYİ Parti    Yaşar Yaman    2.495    %2.94
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Ali Teke    966    %1.13
HDP    Halkların Demokratik Partisi    Sıddık Atıcı    539    %0.63
SAADET    Saadet Partisi    Nazım Seyhan    508    %0.59

GÜNEYSINIR

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Ahmet Demir    3.495    %57.0
BBP    Büyük Birlik Partisi    Nasuh Yanmaz    2.331    %38.0
SAADET    Saadet Partisi    Mesut Solak    138    %2.25
İYİ Parti    İYİ Parti    Murat Kara    107    %1.74
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Recep Büyükgüler    57    %0.93

HADİM

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Ahmet Hadimioğlu    3.770    %48.5
BĞMSZ    Bağımsız    Mehmet Özdemir    3.377    %43.5
İYİ Parti    İYİ Parti    İbrahim Şimşek    331    %4.26
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Halime Keskin    171    %2.20
SAADET    Saadet Partisi    Hasan Bal    84    %1.08
DSP    Demokratik Sol Parti    Harun Kocabıyık    31    %0.39

HALKAPINAR

MHP    Milliyetçi Hareket Partisi    Mehmet Bakkal    1.765    %60.0
BBP    Büyük Birlik Partisi    İsmet Uysal    1.049    %35.6
SAADET    Saadet Partisi    Halil İbrahim Aylak    74    %2.51
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Emin Yentürk    53    %1.80

HÜYÜK

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Mehmet Çiğdem    6.020    %54.5
İYİ Parti    İYİ Parti    Ahmet Temiz    3.151    %28.5
BBP    Büyük Birlik Partisi    Nusret Akgümüş    1.640    %14.8
SAADET    Saadet Partisi    Mustafa Çelik    99    %0.89
BĞMSZ    Bağımsız    Turhan Baykal    45    %0.40
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Melek Başaran    44    %0.39
DP    Demokrat Parti    Aysel Ulukırlı    35    %0.31

ILGIN

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Yalçın Ertaş    18.496    %54.1
İYİ Parti    İYİ Parti    Mustafa Öğdü    11.167    %32.6
BĞMSZ    Bağımsız    Hasan Hüseyin Akıncı    2.599    %7.61
SAADET    Saadet Partisi    Lütfi Çelik    707    %2.06
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Zerrin Karademir    642    %1.87
DP    Demokrat Parti    Halil Kaya    310    %0.90
DSP    Demokratik Sol Parti    Seyit Mehmet Uyan    246    %0.71

KADINHANI 

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Mehmet Badem    11.554    %57.3
BĞMSZ    Bağımsız    Hulusi Çökgel    6.649    %33.0
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Veli Köleli    769    %3.81
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Yılmaz Sarıbıyık    711    %3.52
SAADET    Saadet Partisi    Hüseyin Aydoğdu    460    %2.28

KARAPINAR

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Mehmet Yaka    16.696    %56.2
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Kamil Bülbül Okuyucu    12.503    %42.1
SAADET    Saadet Partisi    Mustafa Ildız    387    %1.30
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Özgür Ünveren    79    %0.26

KARATAY

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Hasan Kılca    130.424    %76.8
İYİ Parti    İYİ Parti    Ahmet Tamer    14.319    %8.44
BBP    Büyük Birlik Partisi    Kazım Birtane    10.462    %6.17
SAADET    Saadet Partisi    Sinan Toprak    5.589    %3.29
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Mehmet Şeflek    4.443    %2.62
HDP    Halkların Demokratik Partisi    Hangül Işık    3.049    %1.80
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Şemsettin Günördü    427    %0.25
DP    Demokrat Parti    Münir Nair Kapandı    402    %0.23
BĞMSZ    Bağımsız    Mehmet Ali Uçar    337    %0.19
DSP    Demokratik Sol Parti    Emel Uzhan    220    %0.12

KULU

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Murat Ünver    14.734    %58.3
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Galip Polat    9.742    %38.5
SAADET    Saadet Partisi    İhsan Gökçe    641    %2.54
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Celaleddin Öztürk    70    %0.27
BĞMSZ    Bağımsız    Halis Yıldırım    61    %0.24

MERAM

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Mustafa Kavuş    133.749    %71.4
İYİ Parti    İYİ Parti    Mehmet İlker Yiğit    21.370    %11.4
BBP    Büyük Birlik Partisi    Ömer Şimşek    16.196    %8.65
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Mehmet Gayretli    8.410    %4.49
SAADET    Saadet Partisi    Hüseyin Saydam    5.124    %2.74
HDP    Halkların Demokratik Partisi    Arif Baş    1.189    %0.63
DP    Demokrat Parti    Ali Kaya    523    %0.27
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Ali Şenel Çobanoğlu    489    %0.26
DSP    Demokratik Sol Parti    Adil Durdu    222    %0.11

SARAYÖNÜ

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Nafiz Solak    9.403    %55.5
BĞMSZ    Bağımsız    Mehmet Güney    5.389    %31.8
SAADET    Saadet Partisi    Ziya Tokgöz    973    %5.74
İYİ Parti    İYİ Parti    Mehmet Karlı    606    %3.57
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Esra Bilgi    342    %2.01
BBP    Büyük Birlik Partisi    Mustafa Döğen    181    %1.06
DP    Demokrat Parti    Salim Kara    44    %0.25

SELÇUKLU

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Ahmet Pekyatırmacı    226.382    %67.5
İYİ Parti    İYİ Parti    Muammer Çağlayan    50.651    %15.1
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Ahmet Adil Tırpan    19.642    %5.86
BBP    Büyük Birlik Partisi    Nursel Akgün    16.852    %5.03
SAADET    Saadet Partisi    Kenan Özcan    12.715    %3.79
HDP    Halkların Demokratik Partisi    Ramazan Ot    5.793    %1.72
DSP    Demokratik Sol Parti    Veli Karademir    1.052    %0.31
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Hasan Öztürk    872    %0.26
DP    Demokrat Parti    Mukaddes Edirneligil    826    %0.24
BĞMSZ    Bağımsız    Osman Balcı    529    %0.15

SEYDİŞEHİR 

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Mehmet Tutal    16.522    %41.2
BĞMSZ    Bağımsız    Abdulkadir Çat    14.123    %35.2
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Mehmet Katlav    5.860    %14.6
İYİ Parti    İYİ Parti    Muammer Urhan    2.123    %5.29
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Ali Akbal    745    %1.85
SAADET    Saadet Partisi    Raşit Nergiz    582    %1.45
DP    Demokrat Parti    Mevlüt Ayvaz    143    %0.35

TAŞKENT

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Osman Arı    2.652    %50.8
BBP    Büyük Birlik Partisi    Ali Beki Özçölmekci    2.365    %45.3
SAADET    Saadet Partisi    Mehmet Emin Aydın    86    %1.64
CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Hilal Ülkü Türedi    69    %1.32
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Rukiye Küçükaslan    44    %0.84

TUZLUKÇU

CHP    Cumhuriyet Halk Partisi    Nurettin Akbuğa    2.744    %55.6
MHP    Milliyetçi Hareket Partisi    İsmail Budak    2.134    %43.3
SAADET    Saadet Partisi    Hasan Hüseyin Çalı    30    %0.60
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Ali Bilgi    20    %0.40

YALIHÜYÜK

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Hasan Koçer    499    %40.1
İYİ Parti    İYİ Parti    Şenaydın Doğan    361    %29.0
BBP    Büyük Birlik Partisi    Memiş Soylu    354    %28.4
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Mürvet Pek    16    %1.28
SAADET    Saadet Partisi    Ebubekir Mücevher    13    %1.04

YUNAK

AK PARTİ    Adalet ve Kalkınma Partisi    Abdullah Emre Demirhan    6.719    %49.1
BBP    Büyük Birlik Partisi    Yusuf Bayat    5.137    %37.5
İYİ Parti    İYİ Parti    Halim Yıldırım    1.507    %11.0
SAADET    Saadet Partisi    Hüseyin Atılkan    166    %1.21
BTP    Bağımsız Türkiye Partisi    Süleyman Koçtepe    144    %1.05

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT