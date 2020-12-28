Konya'da CHP belediyeleri | Konya'daki CHPli belediyeler hangileri?

31 Mart yerel seçimlerinde, Konya'da AK Parti yüzde 70,53 oy oranına ulaşarak büyük farkla diğer rakiplerini geride bıraktı. Yaklaşık bir milyon 200 bin kişinin oy kullandığı seçimlerde, 859 bin 115 oy alan AK Partili Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki Konya'daki CHPli belediyeler hangileri? İşte Konya'da CHP belediyeleri...

KONYA'DAKİ CHPLİ BELEDİYELER HANGİLERİ? KONYA'DA CHP BELEDİYELERİ

Konya'da yalnızca Tuzlukçu ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindedir. Nurettin Akbuğa da Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı görevini yürütmektedir.

AHIRLI

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi İsa Akgül 1.610 %48.4

İYİ Parti İYİ Parti Ceylan Arslan 802 %24.1

BBP Büyük Birlik Partisi Mustafa Öncü 632 %19.0

DP Demokrat Parti Vehbi Özalp 265 %7.96

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Ömer Faruk Aksu 17 %0.51

AKÖREN

MHP Milliyetçi Hareket Partisi İsmail Arslan 2.627 %68.0

İYİ Parti İYİ Parti İbrahim Ataç 777 %20.1

BĞMSZ Bağımsız Tahir Dinç 373 %9.67

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Münir Ünveren 43 %1.11

SAADET Saadet Partisi Mustafa Perihan 38 %0.98

AKŞEHİR

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Salih Akkaya 27.514 %49.4

İYİ Parti İYİ Parti Osman Fedai 23.235 %41.7

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp Oyan 4.147 %7.46

BĞMSZ Bağımsız Mustafa Doğan 238 %0.42

DP Demokrat Parti İbrahim Uçar 206 %0.37

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Bektaş 153 %0.27

DSP Demokratik Sol Parti Pakize Güleray 130 %0.23

ALTINEKİN

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Muharrem Dere 5.759 %61.4

İYİ Parti İYİ Parti Sırrı Ezdemir 3.533 %37.6

SAADET Saadet Partisi Mustafa Özeskici 60 %0.64

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Fatma Çobanoğlu 21 %0.22

BEYŞEHİR

BĞMSZ Bağımsız Adil Bayındır 20.956 %47.4

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Üzeyir Yaşar 20.633 %46.7

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Mertcan Güçlü 1.322 %2.99

SAADET Saadet Partisi Mustafa Acar 931 %2.10

DP Demokrat Parti Mehmet Balkı 291 %0.65

BOZKIR

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Sadettin Saygı 9.958 %63.0

BBP Büyük Birlik Partisi Mehmet Akif Ülker 3.959 %25.0

İYİ Parti İYİ Parti Kemal Esenkaya 1.501 %9.51

SAADET Saadet Partisi Mehmet Keser 209 %1.32

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Yüksel Vurmaz 157 %0.99

CİHANBEYLİ

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Kale 12.580 %42.4

HDP Halkların Demokratik Partisi Mehmet Yalçın 9.380 %31.6

SAADET Saadet Partisi Mehmet Satılmış 7.527 %25.4

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Ahmet Kocaman 73 %0.24

DSP Demokratik Sol Parti Yunus Emre Afşar 61 %0.20

ÇELTİK

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ali Meşe 4.527 %69.8

İYİ Parti İYİ Parti İzzet Çalık 1.896 %29.2

SAADET Saadet Partisi Arif Ali Şahbaz 44 %0.67

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Recep Erşahin 12 %0.18

ÇUMRA

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Halit Oflaz 26.922 %67.6

İYİ Parti İYİ Parti Rafet Gülşen 9.619 %24.1

SAADET Saadet Partisi Abdullah Uysal 2.225 %5.59

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Veli Harman 712 %1.79

DP Demokrat Parti Ali Sütcü 159 %0.39

BTP Bağımsız Türkiye Partisi İbrahim Akbal 136 %0.34

DERBENT

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Ayten 2.136 %68.8

CHP Cumhuriyet Halk Partisi İsmail Fidan 838 %27.0

SAADET Saadet Partisi Hüseyin Karaçam 118 %3.80

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Sürreyya Başaran 10 %0.32

DEREBUCAK

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Kısa 2.357 %60.7

İYİ Parti İYİ Parti Yusuf Uyar 1.491 %38.4

SAADET Saadet Partisi Hüseyin İrmikci 15 %0.38

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Abdullah Çetinkaya 14 %0.36

DOĞANHİSAR

MHP Milliyetçi Hareket Partisi İhsan Öztoklu 5.714 %52.4

İYİ Parti İYİ Parti Abdullah Koç 4.400 %40.4

SAADET Saadet Partisi Veysel Kapcı 520 %4.77

DP Demokrat Parti Yusuf Özdoğan 130 %1.19

VATAN Vatan Partisi Ahmet Akdağ 79 %0.72

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Emine Bilgi 49 %0.44

EMİRGAZİ

MHP Milliyetçi Hareket Partisi Nurişen Koçak 3.313 %63.8

SAADET Saadet Partisi Dursun Ali Yaşa 1.747 %33.6

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Dursun Döleker 88 %1.69

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Figen Teke 22 %0.42

DP Demokrat Parti Mustafa Şafak 16 %0.30

EREĞLİ

BĞMSZ Bağımsız Hüseyin Oprukçu 30.592 %36.0

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Adem Erdal 26.823 %31.6

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit Tatlıdil 22.931 %27.0

İYİ Parti İYİ Parti Yaşar Yaman 2.495 %2.94

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Ali Teke 966 %1.13

HDP Halkların Demokratik Partisi Sıddık Atıcı 539 %0.63

SAADET Saadet Partisi Nazım Seyhan 508 %0.59

GÜNEYSINIR

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Demir 3.495 %57.0

BBP Büyük Birlik Partisi Nasuh Yanmaz 2.331 %38.0

SAADET Saadet Partisi Mesut Solak 138 %2.25

İYİ Parti İYİ Parti Murat Kara 107 %1.74

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Recep Büyükgüler 57 %0.93

HADİM

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Hadimioğlu 3.770 %48.5

BĞMSZ Bağımsız Mehmet Özdemir 3.377 %43.5

İYİ Parti İYİ Parti İbrahim Şimşek 331 %4.26

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Halime Keskin 171 %2.20

SAADET Saadet Partisi Hasan Bal 84 %1.08

DSP Demokratik Sol Parti Harun Kocabıyık 31 %0.39

HALKAPINAR

MHP Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Bakkal 1.765 %60.0

BBP Büyük Birlik Partisi İsmet Uysal 1.049 %35.6

SAADET Saadet Partisi Halil İbrahim Aylak 74 %2.51

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Emin Yentürk 53 %1.80

HÜYÜK

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Çiğdem 6.020 %54.5

İYİ Parti İYİ Parti Ahmet Temiz 3.151 %28.5

BBP Büyük Birlik Partisi Nusret Akgümüş 1.640 %14.8

SAADET Saadet Partisi Mustafa Çelik 99 %0.89

BĞMSZ Bağımsız Turhan Baykal 45 %0.40

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Melek Başaran 44 %0.39

DP Demokrat Parti Aysel Ulukırlı 35 %0.31

ILGIN

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Yalçın Ertaş 18.496 %54.1

İYİ Parti İYİ Parti Mustafa Öğdü 11.167 %32.6

BĞMSZ Bağımsız Hasan Hüseyin Akıncı 2.599 %7.61

SAADET Saadet Partisi Lütfi Çelik 707 %2.06

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Zerrin Karademir 642 %1.87

DP Demokrat Parti Halil Kaya 310 %0.90

DSP Demokratik Sol Parti Seyit Mehmet Uyan 246 %0.71

KADINHANI

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Badem 11.554 %57.3

BĞMSZ Bağımsız Hulusi Çökgel 6.649 %33.0

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Veli Köleli 769 %3.81

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Yılmaz Sarıbıyık 711 %3.52

SAADET Saadet Partisi Hüseyin Aydoğdu 460 %2.28

KARAPINAR

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Yaka 16.696 %56.2

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Kamil Bülbül Okuyucu 12.503 %42.1

SAADET Saadet Partisi Mustafa Ildız 387 %1.30

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Özgür Ünveren 79 %0.26

KARATAY

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Kılca 130.424 %76.8

İYİ Parti İYİ Parti Ahmet Tamer 14.319 %8.44

BBP Büyük Birlik Partisi Kazım Birtane 10.462 %6.17

SAADET Saadet Partisi Sinan Toprak 5.589 %3.29

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Şeflek 4.443 %2.62

HDP Halkların Demokratik Partisi Hangül Işık 3.049 %1.80

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Şemsettin Günördü 427 %0.25

DP Demokrat Parti Münir Nair Kapandı 402 %0.23

BĞMSZ Bağımsız Mehmet Ali Uçar 337 %0.19

DSP Demokratik Sol Parti Emel Uzhan 220 %0.12

KULU

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Murat Ünver 14.734 %58.3

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Galip Polat 9.742 %38.5

SAADET Saadet Partisi İhsan Gökçe 641 %2.54

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Celaleddin Öztürk 70 %0.27

BĞMSZ Bağımsız Halis Yıldırım 61 %0.24

MERAM

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Kavuş 133.749 %71.4

İYİ Parti İYİ Parti Mehmet İlker Yiğit 21.370 %11.4

BBP Büyük Birlik Partisi Ömer Şimşek 16.196 %8.65

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Gayretli 8.410 %4.49

SAADET Saadet Partisi Hüseyin Saydam 5.124 %2.74

HDP Halkların Demokratik Partisi Arif Baş 1.189 %0.63

DP Demokrat Parti Ali Kaya 523 %0.27

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Ali Şenel Çobanoğlu 489 %0.26

DSP Demokratik Sol Parti Adil Durdu 222 %0.11

SARAYÖNÜ

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Nafiz Solak 9.403 %55.5

BĞMSZ Bağımsız Mehmet Güney 5.389 %31.8

SAADET Saadet Partisi Ziya Tokgöz 973 %5.74

İYİ Parti İYİ Parti Mehmet Karlı 606 %3.57

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Esra Bilgi 342 %2.01

BBP Büyük Birlik Partisi Mustafa Döğen 181 %1.06

DP Demokrat Parti Salim Kara 44 %0.25

SELÇUKLU

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Pekyatırmacı 226.382 %67.5

İYİ Parti İYİ Parti Muammer Çağlayan 50.651 %15.1

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Adil Tırpan 19.642 %5.86

BBP Büyük Birlik Partisi Nursel Akgün 16.852 %5.03

SAADET Saadet Partisi Kenan Özcan 12.715 %3.79

HDP Halkların Demokratik Partisi Ramazan Ot 5.793 %1.72

DSP Demokratik Sol Parti Veli Karademir 1.052 %0.31

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Hasan Öztürk 872 %0.26

DP Demokrat Parti Mukaddes Edirneligil 826 %0.24

BĞMSZ Bağımsız Osman Balcı 529 %0.15

SEYDİŞEHİR

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Tutal 16.522 %41.2

BĞMSZ Bağımsız Abdulkadir Çat 14.123 %35.2

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Katlav 5.860 %14.6

İYİ Parti İYİ Parti Muammer Urhan 2.123 %5.29

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Ali Akbal 745 %1.85

SAADET Saadet Partisi Raşit Nergiz 582 %1.45

DP Demokrat Parti Mevlüt Ayvaz 143 %0.35

TAŞKENT

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Osman Arı 2.652 %50.8

BBP Büyük Birlik Partisi Ali Beki Özçölmekci 2.365 %45.3

SAADET Saadet Partisi Mehmet Emin Aydın 86 %1.64

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Hilal Ülkü Türedi 69 %1.32

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Rukiye Küçükaslan 44 %0.84

TUZLUKÇU

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Nurettin Akbuğa 2.744 %55.6

MHP Milliyetçi Hareket Partisi İsmail Budak 2.134 %43.3

SAADET Saadet Partisi Hasan Hüseyin Çalı 30 %0.60

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Ali Bilgi 20 %0.40

YALIHÜYÜK

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Koçer 499 %40.1

İYİ Parti İYİ Parti Şenaydın Doğan 361 %29.0

BBP Büyük Birlik Partisi Memiş Soylu 354 %28.4

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Mürvet Pek 16 %1.28

SAADET Saadet Partisi Ebubekir Mücevher 13 %1.04

YUNAK

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Abdullah Emre Demirhan 6.719 %49.1

BBP Büyük Birlik Partisi Yusuf Bayat 5.137 %37.5

İYİ Parti İYİ Parti Halim Yıldırım 1.507 %11.0

SAADET Saadet Partisi Hüseyin Atılkan 166 %1.21

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Süleyman Koçtepe 144 %1.05