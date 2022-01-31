Konya'da deprem mi oldu 31 Ocak 2022? Konya kaç şiddetinde sallandı 31 Ocak 2022? Konya'da hissedilen sarsıntının hemen ardından Konya'da deprem mi oldu 31 Ocak 2022? Konya kaç şiddetinde sallandı 31 Ocak 2022? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

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