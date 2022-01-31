Konya'da deprem mi oldu 31 Ocak 2022? Konya kaç şiddetinde sallandı 31 Ocak 2022?
Konya'da hissedilen sarsıntının hemen ardından Konya'da deprem mi oldu 31 Ocak 2022? Konya kaç şiddetinde sallandı 31 Ocak 2022? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...
AFAD'ın verilerine göre Konya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Konya'da deprem mi oldu 31 Ocak 2022? Konya kaç şiddetinde sallandı 31 Ocak 2022? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...
KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU 31 OCAK 2022? KONYA KAÇ ŞİDDETİNDE SALLANDI 31 OCAK 2022
AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.32 sıralarında meydana gelen depremin, derinliği 5 km olarak kaydedildi.
#DEPREM: Konya'nın Meram ilçesinde saat 12.30'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) January 31, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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