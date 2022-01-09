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  3. Konya'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 11 Ocak 2022?

Konya'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 11 Ocak 2022?

Son dakika haberine göre Konya açıklarında deprem hissedildi. Peki Konya 'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 11 Ocak 2022? İşte detaylar...

Konya'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 11 Ocak 2022?

Konya 'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Konya 'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 11 Ocak 2022?" Detaylar haberimizin devamında...

Konya'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 11 Ocak 2022?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? KONYA NEDEN SALLANDI 11 OCAK 2022?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Kıbrıs'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden yer verdiği bilgilere göre  Saat 04.07'de yaşanan depremin, yerin 5.06 km uzağında meydana geldiği belirtilirken Mersin'in Anamur ilçesine 132.85 km uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Konya'da bu sebeple sarsıntıdan etkilenen iller arasında yerini aldı.

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