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Konya'da feci olay! Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu

Selçuk Üniversitesi'nin kampüsündeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Konya'da feci olay! Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu

Bugün öğle saatlerinde Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü kapalı yüzme havuzu arkasındaki ormanlık alanda kamp yapmaya giden 2 genç ağaçların arasında yüzüstü hareketsiz yatan biri olduğunu gördü.

Gençler arkadaşları olan Mustafa Toprakkale'yi aradı. Belirtilen adrese gelen Toprakkale de polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 60 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlanılmazken, 1 hafta önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Erkek cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya'da feci olay! Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu

Mustafa Toprakkale (17), ''Arkadaşım buraya kamp yapmaya geldi. Odun toplamak için geldiğinde görmüş. Daha sonra beni aradı. Ben de geldim. Hemen polisi aradık” dedi.

Konya'da feci olay! Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulunduKonya'da feci olay! Üniversite yerleşkesinde erkek cesedi bulundu

Berkem Temizel
Gece Editörü


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