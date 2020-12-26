Son dakika... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremAsgari ücret son toplantı tarihi ne zaman, saat kaçta?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Şehir Geçişi açılışında gündemi değerlendiriyor (CANLI)Asgari ücret ne zaman açıklanacak? | Asgari ücret ne zaman belli olacak?Selda Bağcan: "Açık giyinen insanları görünce şok oluyorum"SON DAKİKA! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantı tarihi belli oldu!Engin Nurşani'nin cenaze töreninden skandal görüntüler! Tabutla fotoğraf çekindiler!Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret talep ediyoruz!Yağmur bombası nedir? Nasıl atılır? Yağmur bombası ne işe yarar?Tuzlaspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Konya'da fuhuş operasyonu! 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da fuhuş operasyonu! 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da silah zoru ile kadınlara fuhuş yaptıran 1’i kadın 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklandı.

Konya'da fuhuş operasyonu! 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınlara, kiralanan apart dairelerde para karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit edilen şüphelilere yönelik 2,5 ay süren takibin ardından harekete geçen polis, 3 gün önce belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda şüpheliler Tahir Alan, Osman Akcan, Deniz Uyanık, Recep Özdemir ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza Isroılova gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 1’i Türk 11’i Özbek toplam 12 kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek ve 4 gram esrar ele geçirildi. 8 adet cep telefonuna da el konuldu.

SİLAHLA FUHUŞA ZORLADILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, mağdur kadınlar ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Fuhşa zorlanan kadınlar ifadelerinde şüphelilerin kafalarına silah dayayıp, ölümle tehdit ettiğini, kendilerini fuhşa zorladıklarını, zaman zaman tecavüz ettiklerini, şüphelilerin müşterileri seçtikten sonra belirlenen adreslere gönderildiklerini, alınan paranın bazen bir kısmının kendilerine verildiğini bazen de hiç verilmediğini anlattılar. Mağdur kadınlar, şüphelilerin kendilerinin zaaflarından ve işe ihtiyaç duymalarından faydalandıklarını da söylediler.

MÜŞTERİLERE KATALOG GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin kendilerini arayan müşterilere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği ve müşterilerin kadını seçtikten sonra pazarlık yaptığı ve parayı şüphelilere teslim ettiği öğrenildi. 

Şüphelilerin müşterilerle irtibat kurarken takma isimlerle konuştuğu da ifadelerle ortaya çıktı. Ayrıca Özbekistan uyruklu şüpheli Shakhnoza Isroılova’nın özellikle kendi ülke vatandaşı kadınlarını seçerek onlara iş vaadinde bulunduğu da belirlendi. Shakhnoza Isroılova’nın kadınları kendisine borçlandırarak pasaportlarına da el koyduğu öğrenildi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT