Tam kapanmada diziler çekilecek mi? Tam kapanmada diziler devam edecek mi?Tam kapanmada oteller açık olacak mı? Tam kapanmada otel rezervasyonu yapılır mı?Tam kapanmada PTT açık mı? Tam kapanmada PTT kargo çalışıyor mu?Tam kapanmada Çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada Çiçekçiler muaf mı?Tam kapanmada Kaymakamlıklar açık mı? Tam kapanmada Kaymakamlık çalışma saatleriTam kapanmada Sağlık Ocakları açık mı? Tam kapanmada Sağlık Ocakları çalışma saatleriTam kapanmada Valilikler açık mı? Tam kapanmada Valilik çalışma saatleri 2021Tam kapanmada vergi daireleri açık olacak mı? Tam kapanmada vergi daireleri çalışma saatleriTam kapanmada tapu daireleri açık mı? Tam kapanmada tapu dairesi çalışma saatleriTam kapanmada Eczaneler açık mı? Tam kapanmada Eczane çalışma saatleri
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Konya'da koca vahşeti! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü, 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdı

Konya'da koca vahşeti! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü, 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdı

Konya'nın Karatay ilçesinde iki gün önce cezaevinden çıkan Ramazan M. isimli şüpheli eşi Tuba M.'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü, 2 yaşındaki kızı Gülay M'yi de alarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da koca vahşeti! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü, 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdı

Türkiye'nin en büyük sorunu olan kadın cinayetlerine ne yazık ki bir yenisi eklendi. Edinilen bilgilere göre cezaevinden 2 gün önce çıkan Ramazan M. (22), Karatay ilçesi Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta bulunan eşi Tuba M'nin (23) kaldığı eve gitti.

EVE BALKONDAN GİRDİ

Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ramazan M. (22), eve balkondan girerek dehşet saçtı.

Konya'da koca vahşeti! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü, 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdı

BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Şahıs, eşini boğazından  ve karnının çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra 2 yaşındaki kızı G.M.’yi de alarak kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tuba M'nin (23) yaşamını yitirdiği belirledi. Talihsiz kadının cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI FENALAŞTI

Olay yerinde fenalaşan Tuba M.'nin  yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT