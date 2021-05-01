Konya'da koca vahşeti! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü, 2 yaşındaki çocuğunu kaçırdı

Türkiye'nin en büyük sorunu olan kadın cinayetlerine ne yazık ki bir yenisi eklendi. Edinilen bilgilere göre cezaevinden 2 gün önce çıkan Ramazan M. (22), Karatay ilçesi Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta bulunan eşi Tuba M'nin (23) kaldığı eve gitti.

EVE BALKONDAN GİRDİ

Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ramazan M. (22), eve balkondan girerek dehşet saçtı.

BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Şahıs, eşini boğazından ve karnının çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra 2 yaşındaki kızı G.M.’yi de alarak kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tuba M'nin (23) yaşamını yitirdiği belirledi. Talihsiz kadının cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI FENALAŞTI

Olay yerinde fenalaşan Tuba M.'nin yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.