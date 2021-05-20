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  3. Konya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı!

Konya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki anne ve iki kızı yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı!

Melike Alan (34) idaresindeki 07 AKT 763 plakalı otomobil, Adana-Konya kara yolu Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan kızları Ayşe Hira (7) ve Hatice Mira Alan (7) yaralandı.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kızlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Konya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı!

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