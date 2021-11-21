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  3. Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı! 2 Kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı!

Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı! 2 Kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı!

Konya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobili refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 

Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı! 2 Kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı!

Konya'da saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolunda meydana gelen kazada İlhan Emirhan Sarışen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Kazada, Furkan Özütemiz ve Mert Kafalı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sarışen ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Meram Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı Sarışen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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