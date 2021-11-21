Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı! 2 Kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı!

Alacak verecek meselesinde yaralandı! 4 yerinden bıçaklanan genç, dikişten korktuğu için ölmek istedi!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan gururlandıran haber! Dünya şampiyonu oldu

O illere karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor! Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Kasım 2021 Pazar il il hava durumu...