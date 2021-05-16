Konya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

33 AEF 541 plakalı otomobil 32 yaşındaki Musa Baran'ın kontrolündeydi. Baran, İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı'nın altında aracın hakimiyetini kaybetti. Bunun sonucunda karşı şeride geçen Baran, Celal Karagöz kontrolündeki 42 YL 551 plakalı tırla çarpıştı.

BABA ÖLDÜ, ELİ VE 3 ÇOCUĞU YARALI KURTULDU

Söz konusu kazada, sürücü Musa Baran olay yerinde hayata gözlerini yumdu. Baran'ın eşi olan 32 yaşındaki Rabia ile çocukları 7 yaşındaki Nisa, 4 yaşındaki Miraç ve 3 yaşındaki Haticenur yaralandı.

Kazadan yaralı kurtulanlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Baran'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

(AA)