Konya'da maden ocağında feci olay! İki kayanın arasına sıkışan İlyas Köken öldü

Alınan bilgilere göre Meram ilçesinde Çayırbağı Mahallesi'ndeki maden ocağında bir kişinin iki kayanın arasında sıkıştığı ihbar edildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede İlyas Köken isimli vatandaşın iki kayanın arasında sıkışarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köken'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga konuldu.