Manken Rukhshona Sadıkova kendisine şantaj yapan kişiyi randevu vererek oyuna getirdi!Konya'da maden ocağında feci olay! İki kayanın arasına sıkışan İlyas Köken öldüDilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Sevgilisi Thor Saevarsson'la gece kulübünün tuvaletinde sevişirken mi basıldı?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 23 Ekim 2021 Cumartesi | Aslanlar ve Oğlaklar için keyifli bir gün!Paftasız ne demek, TDK'ya göre Paftasız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakan Hulusi Akar'dan F-16 savaş uçağı açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı, süreci takip ediyoruz.Prof. Dr. Şerif Barış'tan İstanbul depremi için flaş sözler: 6,8'den 7,5'e kadar farklı beklentiler içinde olan senaryolar ve düşüncüler var23 Ekim 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıArka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?Antenli Balık ne demek, TDK'ya göre Antenli Balık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Konya'da maden ocağında feci olay! İki kayanın arasına sıkışan İlyas Köken öldü

Konya'da maden ocağında feci olay! İki kayanın arasına sıkışan İlyas Köken öldü

Konya'nın Meram ilçesindeki maden ocağında iki kayanın arasına sıkışan İlyas Köken isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Konya'da maden ocağında feci olay! İki kayanın arasına sıkışan İlyas Köken öldü

Alınan bilgilere göre Meram ilçesinde Çayırbağı Mahallesi'ndeki maden ocağında bir kişinin iki kayanın arasında sıkıştığı ihbar edildi. Bunun üzerine  bölgeye AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede İlyas Köken isimli vatandaşın iki kayanın arasında sıkışarak hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köken'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga konuldu.

Konya'da maden ocağında feci olay! İki kayanın arasına sıkışan İlyas Köken öldü Konya'da maden ocağında feci olay! İki kayanın arasına sıkışan İlyas Köken öldü

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT