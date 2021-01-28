Konya'da yürek yakan yangın! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Acı olay saat 09.30'da Karatay ilçesinde Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak’ta bulunan iki katlı bir müstakil evde çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında mahalle sakinleri de evde bulunanları kurtarmak için seferber oldu.

VATANDAŞLAR, DAYI VE KÜÇÜK ÇOCUĞU ÇIKARTTI

İHA'nın haberine göre evde bulunan dayı Yusuf Yürür çevredekiler tarafından yara almadan, 3 yaşındaki Okay Yürür ise yaralı vaziyette çıkartıldı. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede emniyet tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, içeride kalan çocuğun annesi Hülya Yürür (24) yangından kurtulamayarak hayatını kaybetti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

YAKINLARININ FERYATLARI YÜREK YAKTI

Çevrede bulunan Hülya Yürür’ün yakınları büyük üzüntü yaşayarak feryat etti. Genç annenin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangına evde bulunan elektrikli sobanın battaniyeyi tutuşturmasının sebep olduğu değerlendiriliyor.

KÜÇÜK ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre yangından kurtarılan Okay Yürür hayatını kaybetti.