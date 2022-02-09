Konya'daki yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi! O yollarda araç geçişine izin verilmiyor!

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası kara yollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya-Adana, Konya-Ankara, Konya-Afyonkarahisar kara yollarında araç geçişine izin verilmiyor.

Konya-Beyşehir yolu ise sadece otobüs ve çekicilere açık tutuluyor.

Konya-Aksaray ve Konya-Antalya kara yolları da akşam saatleri itibarıyla trafiğe kapatıldı.