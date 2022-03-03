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Konyaspor 2 – 0 Galatasaray | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlı ekip Ahmed Hasan Mahcub ve Amar Rahmanovic'in golleriyle güçlü rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı.

Konyaspor 2 – 0 Galatasaray | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçını 2-0'lık skorla Anadolu temsilcisi kazandı.

Konyaspor 2 – 0 Galatasaray | Maç sonucu

8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0

Konyaspor 2 – 0 Galatasaray | Maç sonucu

36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Konyaspor 2 – 0 Galatasaray | Maç sonucu

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Gomis

Goller: Dk. 8 Ahmed Hassan, Dk. 20 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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