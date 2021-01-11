Konyaspor 2-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Konyaspor'a turu getiren golleri 11. dakikada Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Muhammet Demir attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanandı. Karşılaşmayı kazanan İttifak Holding Konyaspor, çeyrek finale yükseldi..

İttifak Holding Konyaspor, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Konya temsilcisi, önce Misli.com 2. Lig temsilcisi Manisa FK'yı ardından ise 5. turda Altınordu'yu geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Gaziantep Futbol Kulübü de 4. turda Serik Belediye'yi, 5. turda da Kocaelispor'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.