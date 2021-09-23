Konyaspor 2-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan 6. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Konyaspor evinde Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Maça adeta golle başlayan Trabzonspor, 8. dakikada Vitor Hugo'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında maça 10 kişi devam etti. 2-1 geriye düşen bordo mavililer bulduğu golle durumu eşitledi. Temponun hiç düşmediği ve iki takımın da önemli pozisyonlar bulduğu maçta taraflar !'er puanla sahadan ayrıldı.

KONYASPOR 2-2 TRABZONSPOR

GOL | İlk dakikanın içinde henüz 44. saniyede Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sol kanattan içeri çevirdiği topta Abdülkerim Bardakçı topu istediği gibi uzaklaştıramazken penaltı noktası üzerinde düzgün bir vuruş yapan Cornelius, takımını öne geçirdi: 0-1.

KIRMIZI KART | 8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Trabzonspor'da Vitor Hugo, Skubic'in direkt ayak bileğine yakın bölgeye arkadan bastı ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

GOL | 20. dakikada Konyaspor'da Skubic'in pasıyla sağ kanatta hareketlenen Serdar Gürler'in son çizgiden yaptığı ortayı ceza sahası içinde Endri Çekiçi, çok şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-1.

GOL | Konyaspor, ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Edgar'dan seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden ve rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Endri Çekici, net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

GOL | 76. dakikada Trabzonspor, Hadziahmetovic'in kendi kalesine attığı golle Konya deplasmanında eşitliği yakaladı.